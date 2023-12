Cuatro legisladores juraron ayer por Salta en la Cámara de Diputados de la Nación. El ex coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la provincia, Pablo Outes, y la ex intendenta de Cerrillos, Yolanda Vega, electos por Unión por la Patria, y la ex concejala María Emilia Orozco y el contador público Julio Moreno, de Ahora Patria, la expresión local de La Libertad Avanza.

Vega, Orozco y Moreno juraron primero. "En defensa de los salteños y las salteñas", aseguró Vega al momento de jurar. Orozco juró "Por una Argentina libre de oportunismo y corrupción" y cerró con un "viva la libertad". "Para que Argentina vuelva a ser potencia, como lo fue hace muchos años", deseó Moreno. Outes juró después. Lo hizo "Por la justicia social".

Las dos diputadas y los dos diputados, que tienen mandato hasta 2027, quedarán incorporados a la Cámara de Diputados el domingo próximo, 10 de diciembre. Se suman a los diputados nacionales ya

Los cuatro legisladores que asumieron hoy, se suman a Carlos Zapata, Pamela Calletti y Emiliano Estrada, que tienen mandato hasta 2025. Zapata tendrá ahora la compañía de Orozco y Moreno y los tres se integran al bloque de La Libertad Avanza.



Calletti y Estrada ingresaron a la Cámara baja nacional por el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria. Sin embargo, los rumores indican que habría cambios. Mientras que Estrada se quedaría en UxP, que tiene la primera minoría en Diputados, Calletti formaría un bloque propio con Outes y Vega, respondiendo al gobernador Gustavo Sáenz.

La posibilidad fue reseñada por el portal digital Parlamentario, que dio cuenta de una reunión de bloque realizada por UxP el miercoles último, tras el cual se informó que el bloque "no se rompe", en respuesta a versiones que daban cuenta de posibles divisiones. El portal añadió que sí se admitió que podría haber fugas y que "puntualmente" citaron el caso de las diputadas salteñas Calletti y Vega y el salteño Pablo Outes, aunque se aclaró que "eso está en veremos” todavía.

El gobernador de Salta, que el domingo inicia su segundo mandato de cuatro años, viene estableciendo contactos con representantes del gobierno nacional que también asumirá el próximo 10 de diciembre. Sáenz insiste en la necesidad de defender los intereses de la provincia y la región, posición que se expresó en reclamos puntuales realizados por los diez gobernadores del Norte Grande.