El mundo de las plataformas de streaming no se limita a las series y a las películas. Aunque no se vea en las recomendaciones, los servicios de streaming ofrecen mucho más que las últimas series y películas más recientes de las que se habla mucho en los medios y no tanto en la calle. En Netlfix, por ejemplo, existe un universo de contenidos, desconocido para la gran mayoría, que incluso hasta pone en aprietos a la misma efectividad del algoritmo todopoderoso diseñado para construir burbujas adictivas entre los usuarios. La plataforma pionera y más popular de esta era busca posicionarse como un espacio digital en el que los clientes de cualquier lugar del globo puedan encontrar -a un click de distancia- todo lo que necesitan sin tener que buscarlo en otro lado. Incluso, hasta la fantasía de darles lo que no tienen y anhelan… aunque más no sea en forma virtual.

¿Quién no soñó alguna vez con descansar en su casa, en pleno invierno, leyendo o tomando una copa de vino al pie del calor de un hogar con el sonido de fondo del crepitar de los leños al fuego? Esa imagen placentera, que en la práctica cotidiana se vuelve imposible e idílica para las grandes mayorías, puede hacerse "realidad" en Netflix. ¿Cómo? Basta con escribir la palabra “chimenea” en el buscador del servicio de streaming para que el catálogo despliegue tres opciones de diferentes hogares ardientes. Las opciones varían entre el fuego de un hogar en 4k, otro en HD y una tercera posibilidad que ofrece sumarle al sonido crepitar de los leños música de fondo para ambientar un ambiente y relajarse. Esta última simulación de un hogar real en la TV además da la posibilidad de sumarse al clima navideño con villancicos de fondo como “Alegría para el mundo” y “Te deseamos una feliz navidad”. Toda una rareza.

Continuando con la idea de ofrecer opciones para estimular el cuerpo y el alma de los usuarios, alejándolos de la adicción a las series o películas, la plataforma de la N roja sumó también a su catálogo contenido para meditar. Acorde a la moda de los actuales tiempos, donde abundan las aplicaciones, podcast en Spotify o videos de YouTube diseñadas para la meditación, la plataforma puso a disposición la “Guía Headpsace”. La primera propuesta de la guía es de ocho capítulos y se presenta como “un viaje que te dará mayor calma y claridad mental mediante técnicas básicas y una meditación guiada centrada en al meditación”. Allí se encuentran capítulos que van desde lo más básico para principiantes en este arte hasta episodios sobre cómo lidiar con el estrés, el dolor o la ira, además de ofrecer un último que se propone ayudarte a “alcanzar tu potencial sin límites”.

No es la única posibilidad de meditación que se puede usar en Netflix. Si se sufre problemas para conciliar el sueño, la “Guía Headspace para el buen dormir” ofrece siete episodios -entre 15 y 20 minutos cada uno- en los que se “derriban mitos, se comparten consejos útiles y se incluye un ejercicio básico de relajación”. Como si esos ejercicios no bastaran, la plataforma también brinda la posibilidad de personalizar la experiencia de meditación con un contenido interactivo, según el estado de ánimo del usuario. “Headpsace: relaja tu mente” propone ejercicios para el cuerpo y la mente individualizados, que surgen a partir de una serie de preguntas previas que “Eve” realiza y que el usuario debe responder, tales como si lo que se quiere es “meditar, relajar o dormir”, o si se siente “apesadumbrado, inquieto o tenso” y el tiempo que puede dedicarle al ejercicio de mindfulness.

Si lo que se quiere es estimular el cuerpo, Netflix se asoció con Nike para sumar a su oferta rutinas de ejercicios físicos de distinto tipo, incluidas sesiones de yoga. En total, son 15 los programas con distintos capítulos y duración que la plataforma posee actualmente para combatir sedentarismo que el mismo Netflix estimula con los maratones de series sentados en el sillón o en la cama. Hay rutinas para todos los gustos, edades, estados físicos y tiempos, desde “Cómo fortalecer el tronco en dos semanas” hasta la más simple “la base del fitness”, pasando por “Entrenamiento de alta intensidad”, “Entrenamiento de fuerza y HIT”, “Condición física para corredores” y dos programas dedicados exclusivamente al yoga. El catálogo de ejercicio físico se despliega en la plataforma al escribir la palabra “Nike” en el buscador.

Pero hay más rarezas. Si los videojuegos fueron el contenido que desarrolló Netflix para diferenciarse del resto de las plataformas, con todo tipo de propuestas clásicas, de acción o de simulación, el servicio de streaming sumó ahora una serie de opciones de desafíos de preguntas y respuestas interactivos. Así, escribiendo “triviaverso” se accede a un juego en el que se puede desafiar a un amigo, desconocido o a la matrix a responder una serie de preguntas sobre ciencias, geografía, arte, política o espectáculos. Además, la plataforma se asoció con “Preguntados” para desarrollar una serie que a través de 30 episodios permite responder preguntas sobre historia, deportes, geografía, artes y ciencias sobre distintas temáticas, tales como películas, cuerpo humano, amor y música, entre otras cuestiones. Diversificar contenidos, diferenciarse de la competencia, ampliar la base de público y atrapar a los usuarios por más tiempo parece ser la tarea.