El Ejército de Israel profundizó este viernes su ofensiva para controlar Jan Yunis, ciudad del sur de la Franja de Gaza a la que consideran el principal bastión de Hamas en el territorio palestino, donde siguen muriendo a diario centenares de personas.

Se trata de una operación rápida, potente y focalizada, según definió un comunicado castrense, que destacó que están avanzando "de túnel a túnel, de casa en casa". "Las tropas de la División 98 eliminaron a decenas de terroristas, realizaron búsquedas, destruyeron túneles y lanzaron ataques precisos por tierra y aire", detalló.

Como parte de su estrategia para romper las líneas de Hamas, las fuerzas israelíes atacaron a decenas de sus posiciones de lanzamiento de misiles y puntos de observación, mientras siguen rodeando la ciudad. "En una incursión sostenida, los soldados encontraron muchas armas en una escuela, incluidos lanzadores de cohetes y morteros, explosivos y materiales de inteligencia", agregó la nota.

Dos soldados israelíes resultaron heridos de gravedad en una operación fallida para rescatar a rehenes cautivos por Hamas en Gaza, según informó el Ejército en otro comunicado. De los 240 capturados por el grupo islamista tras el ataque terrorista del pasado 7 de octubre que mató a 1.200 personas, al menos 137 todavía permanecen cautivos y con vida.



Los destrozos y las muertes

Los bombardeos israelíes destruyeron la mezquita Al Omari de Gaza, la más grande y antigua de la Franja, construida en el siglo VII bajo el mandato del segundo califa, Umar ibn al Jattab, sobre las ruinas de una antigua iglesia bizantina. "La mezquita es uno de los monumentos islámicos e históricos más prominentes en Gaza y su destrucción por la ocupación es parte de la barbárica agresión israelí, que no excluye los principales monumentos de la ciudad", denunciaron en un comunicado las autoridades gazatíes, quienes pidieron a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que intervenga y condene los actos de Israel contra los símbolos, hitos y patrimonio palestinos.

Según el último balance del Ministerio de Sanidad de Gaza, la cifra de muertos subió a 17.487 --de los que el 70 por ciento son mujeres y niños-- y a 46.480 los heridos. Entre los que murieron en las últimas horas está el poeta palestino Refaat Alareer, una de las voces más activas de la causa palestina. "Refaat recibió una llamada telefónica de la inteligencia israelí para localizarlo en la escuela donde se refugiaba. Le informaron que lo iban a matar. Salió de la escuela no queriendo poner en peligro a los demás y a las 6 de la tarde fue bombardeado el apartamento de su hermana, donde murieron él, su hermana y sus cuatro hijos", explicó en un mensaje publicado en la red social X Ramy Abdu, el director de la organización pro derechos humanos Monitor Euro-Mediterráneo.

Los detenidos

Israel aseguró que busca supuestos miembros de Hamas entre los detenidos en Gaza, cuyas imágenes de decenas de ellos semidesnudos, con los ojos vendados y esposados, se difundieron en las redes sociales y medios palestinos. Eylon Levy, portavoz del Gobierno israelí, dijo en rueda de prensa que los detenidos son hombres en edad militar que fueron descubiertos en zonas de combate en las que los civiles se supone que fueron evacuados. Los arrestados son interrogados para ver si son o no terroristas de Hamas, porque estos se visten informalmente y utilizan a los civiles para sus objetivos terroristas, insistió Levy.

Las críticas por esta situación no tardaron en llegar. "Las imágenes que hemos visto son muy preocupantes porque todo el mundo tiene un derecho básico a la dignidad humana, y las imágenes sobre cómo se trata a la gente son muy preocupantes", remarcó el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, en diálogo con la prensa.

Las fotografías y vídeos muestran a decenas de hombres en ropa interior, sentados en el suelo o de rodillas en lugares como una calle y un descampado, rodeados por soldados israelíes y vehículos blindados que los vigilan, mientras que otros son llevados amontonados en un camión militar. Uno de los hombres identificados como detenido entre los contenidos difundidos es un periodista palestino, lo que llevó a sus empleadores a acusar a Israel de realizar registros invasivos y tratos humillantes a civiles.

La inutilidad del Consejo de Seguridad

Estados Unidos dejó en claro que no respaldará el llamado al alto al fuego en Gaza del secretario general de la ONU, António Guterres, según expresó su representante, Robert Wood, ante el Consejo de Seguridad de la ONU. "No apoyamos el llamamiento a un alto el fuego inmediato. Solo sembraría las semillas de una próxima guerra, porque Hamas no quiere ni una paz duradera ni la solución de los dos Estados", señaló Wood. "Si Israel dejara las armas hoy, como algunos Estados miembros piden, Hamas seguiría reteniendo a sus rehenes, mujeres y niños, viejos y jóvenes, muchos de ellos sujetos a trato inhumano y cruel", añadió.

Wood arrojó así un balde de agua fría a las expectativas de que el organismo apruebe ese llamamiento a la tregua permanente, en una resolución presentada por Emiratos Árabes y que recibió el apoyo de todos los países árabes e islámicos, además de Rusia, China y Francia. Poco antes de que el representante estadounidense hablara, ya el embajador israelí, Gilad Erdan, se opuso radicalmente a una tregua, subrayando que "el verdadero camino a la paz es apoyar la misión de Israel y no llamar en absoluto al alto el fuego".



Vale aclarar que en los dos meses de guerra, el Consejo de Seguridad votó en varias ocasiones otras resoluciones para pedir el fin de la guerra, con vetos cruzados de EE.UU. y de Rusia, y solo el pasado 15 de noviembre logró consensuar un llamamiento a pausas humanitarias para entregar ayuda a la población civil gazatí. Sin embargo, la única tregua declarada en estos dos meses, que duró siete días, no fue fruto de esa resolución, sino de negociaciones indirectas entre los bandos del conflicto bélico --con mediación de Qatar, Egipto y EE.UU.-- para intercambiar rehenes en manos de Hamas por presos palestinos en cárceles israelíes.

La ONG Médicos sin Fronteras (MSF) criticó al organismo de la ONU por su inacción ante la situación en la Franja. "La inacción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y los vetos de los Estados miembros, en particular de Estados Unidos, los hacen cómplices de la matanza en curso", sentenció en un comunicado.

Cisjordania y Líbano

Además de Gaza, la violencia se reproduce a diario en otros frentes como Cisjordania, donde al menos seis palestinos, entre ellos un menor, murieron en enfrentamientos con fuerzas israelíes, en los que un soldado fue herido. Según señaló la Autoridad Nacional Palestina (ANP), dos jóvenes de 14 y 36 años murieron en un enfrentamiento en el campo de refugiados de Al-Faraa.

Mientras tanto, el Ejército de Israel anunció que interceptó con éxito un objeto aéreo sospechoso que cruzaba su frontera desde Líbano en un nuevo día de intercambios de artillería contra las milicias del grupo chiita Hezbollah. "Se identificaron varios lanzamientos desde Líbano hacia puestos de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) en las zonas fronterizas. La artillería de las FDI alcanzó la fuente del fuego y objetivos adicionales en el Líbano", según un comunicado castrense.

Hezbollah reivindicó al menos siete ataques contra puestos de control israelíes en la frontera, en las granjas de Shebaa y las colinas de Kfarchuba, así como posiciones israelíes frente a las poblaciones Houla y Rmeich, en el sur del Líbano, que describió como impactos directos.