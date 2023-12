El ganador del Oscar Christian Bale y su colega Bradley Cooper, que diez años atrás coincidieron en el elenco en la comedia criminal Escándalo americano, volverán a reunirse en la pantalla grande para el thriller de espionaje Best of Enemies, adaptado de la novela de no ficción de los autores e investigadores estadounidenses Eric Dezenhall y Gus Russo. El proyecto será desarrollado por Atlas Entertainment y, si bien aún se encuentra en negociaciones con diferentes distribuidoras, sí tiene confirmado a su guionista. Se trata de Eric Warren Singer, el mismo escritor del libreto del mencionado filme de 2013 dirigido por David. O Russell, en el que los actores compartían reparto con otras figuras.