Luego de cuatro fechas sin triunfos, el Manchester City se recuperó con una exigente victoria 2-1 sobre el Luton, gracias a una asistencia decisiva de Julián Álvarez. En la continuidad de la decimosexta fecha de la Premier League, el equipo de Pep Guardiola supo remontar el resultado en la segunda mitad, después de irse al descanso en desventaja. A su vez, Chelsea, de Mauricio Pochettino y con Enzo Fernández desde el arranque, perdió en su visita a Everton por 2 a 0.

El cordobés Julián Álvarez fue titular en el vigente campeón de la Premier League y a los 20 minutos del segundo tiempo asistió a Jack Grealish para el gol del 2 a 1 del visitante. Fue la sexta asistencia de la temporada para el ex River en 16 partidos de la temporada.



El defensor del título, que no tuvo al goleador Erling Haaland por lesión, empezó abajo en el marcador por el tanto de Elijah Adebayo sobre el final del primer tiempo, pero en la segunda parte lo dio vuelta en tres minutos con los goles del portugués Bernardo Silva y Grealish. Así, el equipo de Pep Guardiola volvió al triunfo en la Premier League luego de cuatro fechas (tres empates y una derrota) y alcanzó los 33 puntos que lo mantiene en el cuarto puesto.



El noruego Haaland, goleador del campeonato con 14 tantos, quedó afuera de la convocatoria por lesión y encendió la alarma en la previa del Mundial de Clubes. "Tiene lesión por estrés óseo en el pie que sintió después del último partido (contra Aston Villa). No sé cuánto tiempo estará fuera. Veremos semana a semana y día a día", manifestó Guardiola en la previa del partido.



Chelsea, con Enzo Fernández de titular, volvió a perder y se aleja cada vez más de la zona de copas. El equipo de Pochettino cayó por 2-0 ante Everton, como visitante, y está en la undécima posición con 19 puntos. Con esta victoria, el conjunto local, que sufrió una quita de diez puntos por incumplir el Fair Flay Financiero, logró salir de la zona de descenso. Abdoulaye Doucouré y Lewis Dobbin anotaron los tantos del conjunto de Liverpool.



Más tarde, Tottenham, con el argentino Cristian Romero como titular, y sus compatriotas Giovani Lo Celso (ingresó a los 27 minutos del segundo tiempo por el brasileño Richarlison) y Alejo Véliz como suplentes goleó como local a Newcastle por 4 a 1. Los tantos de Tottenham fueron marcador por el italiano Iyenoma Destiny Udogie, Richarlison, en dos ocasiones, y el coreano Son Heung-Min, de tiro penal; mientras que descontó para Newcastle el brasileño Joelinton. Con los tres puntos, el Tottenham llegó a 30 y se colocó en la quinta ubicación.

En el otro partido de la jornada, Fulham goleó a West Ham por 5 a 0 con goles de mexicano Raúl Jiménez, los brasileños Willian y Carlos Vinicius, Tosin Adarabioyo y Harry Wilson, para quedar muy cerca de la zona de competiciones europeas.