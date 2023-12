* Apple TV+ anuncia una tercera temporada para Fundación, su adaptación seriada de la saga literaria de Isaac Asimov. Protagonizada por Lee Pace (Pushing Daisies) y Jared Harris (Chernobyl), la ficción sigue las historias de cuatro individuos cruciales que trascienden el espacio y el tiempo cuyas acciones determinan el destino de la humanidad. Clones, épica y el caos universal profetizado por un matemático.



* El rodaje de Como agua para el chocolate ha llegado a su fin. Se trata de la segunda versión audiovisual de la novela escrita por Laura Esquivel tras el exitoso largometraje de Alfonso Arau. El punto de partida será el mismo: el amor trunco entre Tita de la Garza y Pedro Muzquiz. “La historia, ubicada en tiempos de la Revolución habla también de otro tipo de lucha: la de las mujeres lidiando por controlar su propio destino”, señaló su productora Salma Hayek. Su estreno se espera para finales de 2024.

* Universal+ le dará lugar a TED en su biblioteca a comienzos del próximo año. El spin off seriado de la comedia se ubicará explorará el vínculo del osito más zarpado de la ficción con un púber John Bennet. “Tiene lugar en los '90, pero más allá de momento cronológico del contexto de esta serie, intentará dejar demostrada la verdad irrefutable que tener 16 no es nada genial, al contrario, ¡apesta!”, palabras de los guionistas y showrunners de la serie Seth MacFarlane (también responsable de la voz del muñeco), Paul Corrigan (Modern Family) y Brad Walsh (King of the Hill). “La única cosa que lo hace tolerable es pasar esa etapa en compañía de un amigo, y si ese amigo es un oso de peluche mágico, malhablado y proclive al uso de estupefacientes, mucho mejor”, ampliaron sus responsables.

El personaje

Charlie Sheen de Bookie (Charlie Sheen). Nada del facilismo del alterego. El actor se interpreta a sí mismo en la nueva comedia del creador de Two And A Half Men. Eso sí, no es el protagonista sino uno de los que le debe varios billetes al corredor de apuestas que le da nombre a la entrega. ¿Hasta dónde debe ir Danny a cobrar su parte? A un centro de rehabilitación. Charlie lo recibe jugando al póker junto a Angus T. Jones, su sobrino en aquella otra sitcom.