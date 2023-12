El periodista y empresario Emiliano Durand asumió cerca del mediodía de ayer en la intendencia de la ciudad de Salta. Lo hizo durante la sesión especial que llevó adelante el Concejo Deliberante en el Complejo Deportivo Nicolás Vitale. El jefe comunal estuvo acompañado por el gobernador Gustavo Sáenz, quien juró su segundo mandato horas antes; por familiares y otras figuras políticas. También estuvieron simpatizantes de Durand que marcaron el ritmo del acto entre aplausos (a Emiliano y su gabinete), silbidos (a Sáenz) y abucheos (a Bettina Romero, la intendenta saliente).

En un sentido discurso, el nuevo intendente aseguró que "arranca un nuevo tiempo, donde las prioridades estarán puestas en resolver los problemas concretos de cada salteño". A su vez, agradeció al gobernador Sáenz, quien lo apoyó en su carrera para la intendencia, logrando la victoria el 14 de mayo con el 37,47% de los votos, contra el 20,36% que obtuvo Bettina Romero. En ese sentido, Durand afirmó que tanto él como el mandatario provincial trabajarán en conjunto en un proyecto que priorice a Salta y las y a sus habitantes. "Sepan todos que voy a trabajar junto a Gustavo. Las grandes cosas se logran en equipo. La ciudad y la provincia vuelven a ser parte de un mismo proyecto", destacó.

Al igual que lo hizo durante la campaña electoral, Durand se despegó completamente de la gestión de Romero, y con su característico tono de pelea (apoyado por sus simpatizantes) enumeró algunos de los puntos en los cuales se diferencia y sobre los que dijo que hubo "malas decisiones" de parte de la intendenta saliente. Dijo que hay "que cambiar las prioridades y ser austeros con el uso de los recursos". En esa línea, denunció que el "estado financiero actual es altamente preocupante", y precisó que a la fecha establecieron una deuda de más de 5.000 millones de pesos.

Emiliano Durand y Bettina Romero.

"La mala administración le costó a los salteños, solo en intereses por descubiertos, cerca de 200 millones de pesos en los últimos 5 meses", agregó. Además, aseguró que su equipo de gestión detectó al menos 20 obras que ya fueron pagadas en su totalidad y que no fueron terminadas. "Me preguntan constantemente sobre el estado de la plaza 9 de Julio. A todos les digo que en nuestra gestión no hubiese sido una prioridad, pero hoy vamos a exigir a la empresa a cargo de la obra que la entregue en condiciones", expresó ante una de las últimas problemáticas que tuvo que enfrentar Romero, la morosidad en la obra de la principal plaza de la ciudad. Durand siguió: "Los salteños vamos a pagar casi 400 millones de pesos por una remodelación innecesaria, ese despilfarro de recursos termina hoy", aseguró.

También sostuvo que la ciudad se encuentra abandonada y sin capacidad de respuesta, lo que a su entender quedó en evidencia con la tormenta que azotó la semana pasada al ejido municipal. En ese sentido, dijo que se dejaron de lado prioridades como el arbolado urbano, la limpieza de los desagües pluviales y el mantenimiento de los canales para evitar inundaciones.

El intendente recordó que desde hace años recorre la ciudad, donde gran parte de la ciudadanía salteña lo conoce por "Emiliano te escucha", espacio que nació en un programa televisivo y fue mutando a un trabajo directo en asesorías legales y diversas actividades junto a emprendedores de los distintos barrios de la ciudad. A raíz de esa actividad aseguró que sabe de las carencias y falta de infraestructura en la capital salteña, razón por la cual lo llevó a pedir a su equipo que "la prioridad sea establecer y jerarquizar las obras urgentes en cada sector de la ciudad". Ante ello, apuntó nuevamente a la gestión de Romero, ya que, sostuvo, que "se gastó mucho dinero en reparaciones que no dieron resultados, generando serios problemas urbanos y caos vehicular". Agregó: "Gastaron una fortuna en ciclovías, macetas, y muchas otras cosas innecesarias, mientras la ciudad se seguía deteriorando".

Adelantó que en las próximas semanas informará en detalle el estado de situación de la Municipalidad, después de que se emitan las conclusiones de parte del Tribunal de Cuentas Municipal y de las auditorías externas que se encargarán. A partir de ahí, "los responsables tendrán que rendir cuentas ante quien corresponda, yo voy a estar ocupado en resolver la enorme cantidad de problemas que tiene la ciudad", insistió.

En otro pasaje de su discurso, Durand se dirigió a las y los integrantes del Cuerpo deliberativo municipal, a quienes pidió trabajar en conjunto: "Se viene una nueva etapa, en un contexto de mucha dificultad. Los invito a trabajar juntos para que esta ciudad vuelva a caminar, se suba al desarrollo y sea motor del Norte Grande. Nuestro desafío es enorme y estos tiempos requieren que estemos juntos".

Durand y Darío Madile, presidente del Concejo Deliberante de Salta.

Finalmente, el intendente convocó a los vecinos a ser parte del cambio de rumbo de la ciudad: "A todos les digo que ser intendente no me va a hacer una persona diferente, voy a seguir siendo el mismo que llegó hasta aquí", expresó, recordando que siempre tuvo una escucha atenta a cada ciudadano salteño. "Los convoco nuevamente a ser parte de este cambio de rumbo, que va a ponerte a vos vecino como prioridad", se comprometió.

Un achicamiento de Estado municipal

Tras jurar como intendente, Emiliano Durand tomó juramento a las principales figuras que conformarán su gabinete, 12 personas que ocuparán las distintas secretarías y coordinaciones que vienen a restructurar y achicar varias áreas del Estado municipal.

El mandatario municipal contó que decidió una reducción de la estructura política y afirmó que se optó por achicar "significativamente el número de Secretarías de Estado" dado que "vamos a trabajar en un municipio austero pero eficiente". Prosiguió: "Vinimos a tener una gestión sin privilegios para la política, transparente en la inversión de cada peso". Además, expresó que "nada se hará a espaldas de los vecinos, ellos nos dirán qué es lo importante y cómo podemos mejorales su calidad de vida con acciones concretas". "Lo dije en campaña y lo repito ahora: vamos a ir desde los barrios hacia el centro", sostuvo.

Emiliano Durand leyendo el discurso junto a su equipo de gabinete detrás.

De esta manera, el gabinete de Durand estará integrado por Juan Manuel Chalabe, como jefe de Gabinete; Agustina Agolio Figueroa, secretaria de Gobierno; Fabio Miguel Nuñez Najle, secretario de Legal y Técnica; Sergio Alberto Zorpudes, secretario de Obras Públicas; Daiana Mariel Ovalle, secretaria de Desarrollo Social. También, Martín Víctor Miranda, secretario de Ambiente y Servicios Públicos; Facundo José Furio, ocupará la Secretaría de Hacienda, mientras que Esteban Carral se hará cargo de la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, y José Matías Assennato, será el secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

Para la Procuración General fue designado Matías René Risso; para la Coordinación del Ente de Turismo, Fernando García Soria, siendo la única persona del gabinete de Romero que ocupará un cargo similar en la gestión de Durand. Se creó la Agencia de Cultura Activa, que tendrá como coordinador a Gustavo Daniel Franceschi; también se oficializó la Agencia de Salta Deportes, con Ezequiel Barraguirre a la cabeza, y por último, se conoció la creación de la Escuela de Emprendedores, que estará bajo la coordinación de María Agustina Costa.

Durand suprimió varias secretarías de la gestión de Romero: Prensa y Comunicación, Desarrollo Humano, Desarrollo Urbano, Juventud y Deportes, Movilidad Ciudadana, Cultura y Turismo, y Protección Ciudadana. También se eliminó el Ente de Desarrollo Económico y el área de Intervención de Espacio Público.