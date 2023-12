El nuevo gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y el vicegobernador Alberto Bernis, juraron ayer en la sexta Sesión Especial de la Legislatura provincial, realizada por la tarde. Luego se trasladaron al Salón de la Bandera de Casa de Gobierno, donde se realizó el acto de entrega de mando por parte del gobernador saliente, Gerardo Morales, y la posterior jura de ministros.



Sadir redujo dos ministerios respecto de la gestión de Morales. Desaparecieron el Ministerio de Trabajo, que fue degradado a secretaría, y el Mainisterio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, que será absorbido por el Ministerio de Justicia. Esta útlilma cartera apenas había cumplido un año y no dio respuestas a los conflictos que comprenden derechos. La mayoría de los ministros de Morales continuarán en sus cargos con el nuevo mandatario, lo que demuestra palmariamente la continuidad del proyecto politico que encarna el radicalismo en la provincia.

En la Jefatura de Gabinete, continuará Freddy Morales, hermano del ahora ex gobernador Gerardo Morales; en el nuevo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos continuará Normando Álvarez García (antes era ministerio de Gobierno y Justicia); en la cartera de Hacienda asumió Eduardo Cardozo, integrante del equipo del nuevo gobernador cuando ocupaba el cargo de ministro de Hacienda; en el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción continuará Juan Carlos Abud; en el Ministerio de Infraestructura, Servicios públicos, Tierra y Vivienda seguirá Carlos Stanic; la cartera de Salud seguirá a cargo de Gustavo Bouhid; en la de Desarrollo Humano asumió Marta Russo Arriola, quien presentó su licencia sin goce de haberes en su banca parlamentaria. En el Ministerio de Educación continuará Miriam Serrano; en el Ministerio de Cultura y Turismo seguirá Federico Posadas; María Inés Zigarán mantendrá el cargo de ministra de Ambiente y Cambio Climático; Guillermo Corro seguirá a cargo del Ministerio de Seguridad, y en la cartera de Planificación continuará Isolda Calsina. Mientras que Miguel Ángel Rivas mantendrá el cargo de fiscal de Estado.



Sadir y Bernis (derecha) en el trayecto de la Legislatura a la Casa de Gobierno.

En el recinto parlamentario el gobernador Sadir recordó que un 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumía como primer presidente constitucional tras la dictadura cívico militar iniciada el 24 de marzo de 1976. Fue, recordó el presidente de la democracia, “la democracia que defendemos como una forma de vida”, destacó.



Ya sobre la gestión que inicia, Sadir afirmó que es un desafío enorme y una gran responsabilidad trabajar y acompañar a todos los habitantes de la provincia: “vamos a acompañar a los jujeños para mejorar su calidad de vida, ayudándolos en su bienestar, a cumplir sus sueños”, sostuvo.

Convocó al diálogo franco y abierto; afirmó que esa es la herramienta principal para la solución de problemas: “El diálogo es la única solución para llevar adelante el Jujuy que todos anhelamos”.

El acto protocolar de asunción se realizó por la tarde porque Sadir y Bernis participaron del acto de asunción del presidente Javier Milei. Al respecto el gobernador dijo: “hoy la Argentina tiene una situación de descalabro. El nuevo Presidente nos habla de ajuste y shock; esto nos indica que se vienen tiempo difíciles de, probablemente, cierta conflictividad. Aquí estamos los jujeños para trabajar, acompañarlos, buscar las soluciones a todos los problemas que tenemos y se puedan suscitar”.

Un ciudadano común

Ya fuera de la gobernación, Gerardo Morales no ocupará cargo público alguno después de mucho tiempo. Él mismo se refirió a esta etapa de su vida: “desde el 10 de diciembre soy un ciudadano común, voy a trabajar como contador, no voy a ocupar ningún cargo, sino que voy a hacer lo que me gusta, quizás ser parte de una fundación para cuidar el planeta", sostuvo. Es que, además, en los próximos días finaliza su presidencia en la UCR a nivel nacional y adelantó que es su posible Martín Lousteau sucesor.

Morales se postulaba para vicepresidente de la Nación, pero quedó fuera de toda posibilidad al perder las PASO junto a Horacio Rodríguez Larreta. La fórmula de Juntos por el Cambio salió segunda en la provincia en aquella oportunidad y en la primera vuelta de octubre salió tercera. En el balotaje Morales apostó acompañar a la fórmula Milei-Villarruel implícitamente, y tambien acompañado por un sector del peronismo, el rivarolismo, que mantiene una interna partidaria en la provincia.

En su último mensaje el gobernador saliente expresó sus mejores deseos a Sadir, y también lo hizo en sus redes sociales: “Hoy, con mucha gratitud y orgullo por dejar un Jujuy diferente, en paz, en crecimiento y con un gran futuro por delante, paso la responsabilidad de continuar con este proyecto de crecimiento sin techo instaurado en los últimos ocho años”, comienza su mensaje publicado en sus redes sociales junto a una fotografía de los dos protagonistas, de espaldas.

Mayoría propia

También la Legislatura ante la que juró el gobernador Sadir hay una nueva conformación, con nuevos legisladores y legisladoras que juraron el jueves último. La Legislatura quedó conformada por cuatro bloques: 31 legisladores por la UCR; 12 bancas para el Partido Justicialista; tres, para el Frente de Izquierda y dos bancas para Primero Jujuy. Con esta integración el radicalismo se asegura otra vez contar con mayoría propia. Mientras que La Libertad Avanza no tiene representatividad en los parlamentos legislativos.



En la sesión especial de ayer estuvieron el presidente y vocales de la Suprema Corte de Justicia; el obispo de Jujuy, Daniel Fernández; el procurador del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello, y la titular del Ministerio Público de la Defensa, Gabriela Burgos. También estuvo el presidente de la Auditoría General de la Provincia, el ex gobernador justicialista Walter Barrionuevo; el diputado nacional Jorge Rizzotti y la diputada nacional Natalia Sarapura; el auditor General de la Nación Alejandro Nieva; intendentes y empresarios, entre otros invitados.

Por otro lado, la semana pasada también juraron las y los representantes por Jujuy en el Congreso Nacional. Son tres las bancas que se renovaron en el Senado Nacional: Ezequiel Atauche y Norma Vedia, por la Libertad Avanza, y Carolina Moisés, por Unión por la Patria.

En tanto que en la Cámara Baja se renovaron tres bancas de las seis ue tiene Jujuy. Juraron Guillermo Snopek, por UxP; Manuel Quintar, por LLA, y Jorge Rizzotti, por Juntos por el Cambio. Se suman a los legisladores que continúan mandato: Leila Chaher, por UxP; Alejandro Vilca, por el Frente de Izquierda, y Natalia Sarapura, por JxC.