"Hay un 20 por ciento de posibilidades de que este chico esté en Chile con el RIM”, dijo el miércoles por la noche la diputada y candidata Elisa Carrió, confundiendo la sigla de RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). La provocación por el paradero de Santiago Maldonado la hizo durante un debate televisivo y rápidamente le llovieron las críticas desde distintos sectores.

"Si Carrió tiene especulaciones, le agradecería que se presente ante el juez y le informe cuáles son. Así lo encontramos a Santiago, por lo menos, en un 20 por ciento", le contestó Sergio Maldonado, hermano del joven desaparecido desde el 1 de agosto tras la represión de Gendarmería en el Pu Lof de Cushamen. A pesar del masivo rechazo, la referente de Cambiemos ratificó hoy sus dichos en un reportaje a los diarios La Nación y Perfil. “Si tengo que pedir perdón, lo pido, pero digo lo que siento y lo que sé”, justificó.

Consultada por su afirmación, Carrió respondió: “Yo rezo y también investigo, porque quiero que aparezca con vida. A la Argentina le gustan los muertos. Yo amo la vida. No voy a ser quien garantice la impunidad”.

Ante la repregunta de los periodistas sobre qué significaba el 20 por ciento de probabilidades de que Maldonado esté en Chile, explicó que se refirió a “una mínima posibilidad”. “Y yo apelo a esa mínima posibilidad. El Gobierno está colaborando. No hay un expediente claro. Hay un tipo que te aparece y te dice que tiene binoculares. Está cruzado por falsos testimonios, y no estamos en una dictadura”, continuó, sin aclarar demasiado.

“¿Qué estaría haciendo Maldonado en Chile?”, le consultaron. “Bueno, ellos forman parte de organizaciones que tienen... A ver, la frontera no existe en los lugares de frontera. Es totalmente porosa. Entonces no se sabe bien. Y los mapuches tienen esta relación. Y esta gente que está en El Bolsón tiene esta relación. Yo conozco la zona de la cordillera de la que están hablando. Iba en mi infancia”, se enredó Carrió.

Los entrevistadores le preguntaron a continuación sobre si tenía datos y dijo que tenía “más que eso”. Rápidamente añadió: “Pero no sé si es cierto, porque no estoy en el terreno. Cuando termine la elección, vamos a ir a ver el expediente. Y mientras tanto está la Justicia buscándolo”.

"No hay certeza de nada. Si tengo que pedir perdón, pido perdón, pero digo lo que siento y lo que sé. No me puedo arrepentir personalmente. Yo rezo todos los días por ese chico, eso es lo que quiero que sepan los padres. Porque Santiago es una persona, independiente de la izquierda, de la derecha, del Gobierno, de la elección”, insistió Carrió, la candidata más votada por los porteños en las PASO.

Dijo que no aporta lo que supuestamente sabe a la Justicia porque todavía no está “en condiciones”. “Y muchas veces dije que sentía algo, pero que no estaba en condiciones de probarlo. Pero no sé si es cierto. Ahora, ¿alguna vez mentí? ¿Puedo estar yo autoengañándome? A lo mejor sí, pero porque quiero la vida", completó.