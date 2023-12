Es cuanto menos extraño que la tapa de un diario no contenga títulos. Los títulos son la puerta de entrada a las noticias, y los que saben dicen que si son buenos, son en sí mismos una noticia. ¿Por qué un lector compraría un diario que no los tiene? Sucede que Página/12 no es cualquier diario. En septiembre del 89, este diario dio una primera sorpresa y publicó una “tapa blanca”, vacía, a modo de denuncia por los indultos de Menem. Más de una década después lo hizo de nuevo, aunque por razones más bien opuestas. En mayo de 2012, Diputados aprobó por amplia mayoría la recuperación de YPF a manos del Estado. Fue una tarde de sol, miles salieron a la calle a apoyar la medida. Se sintió como un acto de justicia. La mano estaba cambiando, el país despegaba. Como dice Estela de Carlotto en el pirulo de tapa, fue “un día de felicidad”. Lo que había funcionado editorialmente en una época oscura, volvía a funcionar entonces, en los años luminosos: la tapa dice, en letras gigantes, “YPF”, y nada más. Una YPF bien argentina, de todos y todas. Que así sea. Siempre.