La periodista de IP y Canal 9 Mariana Verón vaticinó este lunes por AM750 una “relación muy tensa” entre Javier Milei y los periodistas. Además, criticó que un acto tan importante como la jura de los nuevos ministros se haya hecho de espaldas al pueblo sin acceso a las cámaras de televisión.



“No me quiero centrar en los periodistas que no pudieron ingresar a la jura. No es un acto privado, como dejaron trascender. Es un acto institucional. Y no por el institucionalismo, sino porque es frente a un escribano público”, comenzó señalado sobre el acto a puertas cerradas, como la gala de la noche en el Teatro Colón.



“Había cargos que desconocíamos. La ciudadanía. Como el de Karina Milei. Ella nunca estuvo en los comunicados oficiales. Porque además no podía asumir porque había un decreto que impedía eso. Entonces, me parece que, si corremos a los periodistas, corrámoslo. Es un problema de información pública. No de periodistas”, añadió.

Para la periodista, en definitiva se trató de un acto de Gobierno en donde había una “obligación” de comunicar a la ciudadanía lo que ocurría. “Con periostios o sin periodistas, lo importante es que se hizo de espaldas a la ciudadanía”, denunció.

Por eso, sobre la relación de Milei con los periodistas, vaticinó: “Me parece que va a ser una relación muy tensa. En los primeros meses van a mostrar conferenciad de prensa todos los días. Pero va a ser una relación tensa porque tiene una relación tensa con la mayoría de los periodistas”.

“Él (Milei) elige con quiénes hablar. Habla con pocos. Y hay un condimento que lo hace distinto. Es un presidente que no se reunió con los dueños de los grandes medios de Argentina. Él dice que va a combatir a los periodistas de siempre. Entonces, ahí también vamos a ver algo distinto que no me animo a pronosticar”, concluyó.