El exfutbolista brasileño Filipe Luis contó en una entrevista que Sergio Agüero le recomendó insultar y hablarle mal de su esposa a Ángel Di María para desconcentrarlo durante un partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid.

"Voy a confesar, voy a abrir mi corazón, del mayor arrepentimiento que tengo de mi carrera. Tal vez sea una de las únicas cosas de las que me arrepiento. Fue contra Di María", comenzó Filipe Luis.

"Cuando llegué al Atlético de Madrid fuimos a jugar contra el Real Madrid. Ahí Agüero (su compañero en aquel entonces) me dijo, 'Filipe, si te acercas a él, se pierde, se va de partido. Asi que acercate y hablale de su esposa'. Entonces llegué y le dije 'tu mujer es no se qué y tal', comencé a insultarlo y dije el nombre de ella. Él estaba cabizbajo. Lo marqué ese partido, lo golpee todo el juego y realmente no jugó bien. Pero llegué a mi casa y me arrepentí mucho, Di María disculpame".

El partido al que hace alusión Felipe Luis fue en el Santiago Bernabeu por LaLiga de España 2010/11. A pesar de que exjugador cuenta que su estrategia para marcar al Fideo funcionó, el Merengue se impuso 2 a 0 ese día. Cabe destacar que para ese entonces el Kun y el Fideo eran compañeros en la selección argentina.

Además, el exlateral brasileño agregó que si hubiera lectura de labios de lo que los jugadores de Real Madrid y Atlético de Madrid se decían en los enfrentamientos entre sí, sobre todo de Sergio Ramos, Pepe, Diego Costa, "era para darles 3 o 5 años de cárcel a cada uno, todo muy exagerado".

"Messi es mejor que Cristiano Ronaldo"

Instantes antes de contar la historia con Di María, al exdefensor le consultaron acerca de la rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Filipe Luis sostuvo que son muy diferentes, pues el portugués "en 70 minutos quizá no hacía ninguna jugada, solo pensaba en él y en rematar de lejos", pero que en cualquier momento metía un gol de cabeza o con un disparo de media distancia. El brasileño sostuvo que para él Messi era mejor —acompañado de un gesto con el que graficó que la distancia era enorme—.

