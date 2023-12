Para Jorge Aleman, “la gente no está muy interesada en saber qué ocurre o hacia dónde va” el nuevo gobierno de Javier Milei, ya que “es una especie de ultraderecha no reflexiva, no una ultraderecha histórica”.

En diálogo con AM750, el psicoanalista y escritor sostuvo que “hay un sector de la población argentina que ve y no ve”. "Lee que no hay plata, se le propone un ajuste brutal y quedan emplazados en algo así como ‘César, los que van a morir te saludan’, pero no lo ven”, enfatizó.

“Ha entrado en el ámbito social un mecanismo que es novedoso y extremadamente peligroso”, advirtió.



Asimismo, Aleman señaló que hay un contexto en el mundo en el que “hay un colapso de los partidos políticos, tanto de los progresistas como de los conservadores clásicos, porque no pueden regular nada del capitalismo”.



“Se ha llegado a un punto en donde los partidos políticos tradicionales que podrían regular las cosas no funcionan y entonces aparece un tipo identificado absolutamente al capitalismo. Él (Milei) y el capitalismo son lo mismo”, argumentó.

No obstante, esta aparente identificación de un sector de la población argentina con la ultraderecha responde a “algo más estructural de fondo”, según el psicoanalista.

“Está pasando algo en el mundo: no hay un exterior, algún otro país con el que identificarse. Es la primera vez que Occidente está sobre sí mismo, sin ningún exterior, y entrando en una especie de colapso de sus fuerzas políticas”, expresó.