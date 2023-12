Vardush "Rosita" Datyvian, la mamá de Arshak Karhanyan, el policía de la ciudad desaparecido en febrero de 2019, se quebró este martes por AM750 al hablar sobre la designación del exjuez que llevaba la causa, Alberto Baños, quien fue designado por el presidente Javier Milei como nuevo secretario de Derechos Humanos.



Ante la pregunta de Víctor Hugo Morales, la madre de Arshak aseguró lo que todos imaginaban, que el nombramiento fue un baldazo de agua fría para la familia: “¿Cómo me voy a sentir? Volvió mi dolor más fuerte que antes. Cuando cambiaron los jueces me puse contenta. Pensé que iban a haber novedades. Pero este señor se jubila y entra a otra cargo. Si Baños no hizo nada. No sé qué voy a hacer ahora”.



Al borde del llano, Rosita aseguró que durante los casi cinco años que lleva la causa, Baños nunca aceptó recibirla ni escucharla para aportar su testimonio en la causa. Aseguró que todos los pedidos de sus abogados fueron rechazados y que solo puedo hablar una vez, apenas “tres segundos”, en plena pandemia y de manera virtual.

“Yo quiero que trabajen para encontrar a mi hijo. Saber qué pasó y por qué pasó. Ahora perdí la esperanza. Antes tenía un poco de esperanza. Ahora nada. Yo lo vi a Baños tres segundos por computadora. Personalmente nunca me recibió. Hace cinco años nunca me recibió. Y todo lo que presentaron mis abogados siempre lo rechazó”, dijo.

Y finalizó: “Nunca me quiso ver. Yo no soy política ni entiendo de eso. Yo quiero encontrar a mi hijo. Yo quiero eso nada más. Nosotros vinimos acá para no hacer daño a nadie. Pero nadie ayuda. Yo sé que a mi hijo le hicieron algo para hacerlo desaparecer. Vinimos a este país para vivir un poco mejor, pero parece que nos equivocamos”.

