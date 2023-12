3º FERIA DEL LIBRO INDEPENDIENTE DE BOEDO

Este domingo llega la tercera edición de la feria con el lema "Libros en la calle, en las plazas y en los bares", reuniendo a más de 20 puestos de editoriales independientes y autogestivas, charlas, intervenciones, concursos y sorpresas. A las 14 abre el evento la Comisión x la Memoria Red Cultura Boedo, recordando a les vecines detenides desaparecides a 40 años de la vuelta de la democracia. Luego, presentación del "Museo móvil del fanzine" por Pablo Strucchi, la presentación de "Jugar en la biblioteca" destinado a infancias, la charla librera "El rol librere en la actualidad" junto a Brenchx y Damián Cabeza de librería La libre, y a las 17 el Concurso de poesía "Poemas para o sobre perros/as": un homenaje a la especie más compañera de les humanes con un jurado formado por Inés Púrpura y José Rosati. Luego, la presentación "Nuevos versos nuevos mundos - Antología de nueva poesía 2023" de Demolición en suspenso, el libro "7 Poetas cubanas contemporáneas" por Nara Mansur y mucho más. Programación completa en Instagram: @fliboedo. Domingo 17 de diciembre de 14 a 20 en Boedo Peatonal, Av. Boedo entre Carlos Calvo y Estados Unidos.

2º MARCHA DEL ORGULLO LGBTINB+ DE MORON

Este sábado llega la segunda edición de la marcha más orgullosa del oeste al grito de "Toda fiesta es política", para mover las cuerpas, defender derechos y luchar por todo lo que falta bajo una lluvia de glitter y las bandejas de DJ Wow. Algunas de las consignas son la exigencia de justicia por Sofía Fernández, basta de crímenes de odio, ¿Dónde está Tehuel?, Cupo laboral Travesti Trans, ESI no binaria y lenguaje no binario, en defensa de la democracia y contra todo negacionismo. Se presentan en el escenario Pablo y Las Letras, Eli Trimarchi Stand Up, Les Enrulades y muches más, con la conducción de Nathan Lobo. Sábado 16 de diciembre a las 16 en la Plaza San Martín, Morón Centro.

FIESTAS



Plop! Prom Night! La fiesta Plop! comienza su despedida y balance de este año en el que cumplió 17 años y por eso, al terminar el secundario, invita a su fiesta de graduación con mucho pop, tragos, música y sudor toda la noche. Viernes 15 de diciembre a las 23:50 en Teatro Vorterix, Av. Federico Lacroze y Av. Álvarez Thomas.

Los Pipis. El dúo teatral cierra el año a pura fiesta y mucha música para bailar furiosamente, comida rica y bebida para brindar con una performance de la obra "Perritos de Porcelana" y la presentación de su próxima obra: "Pasión". Viernes 15 de diciembre a las 23:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Namunkurá. El staff despide un año muy especial en el que cumplió la mayoría de edad y por eso lo festeja con El último round! Abre la pista Towahot, seguida por Raúl Escobar y para el cierre, el invitado especial Eddie Eddie. Ring Girls: Ihona Tempura y Angeles Vixyn, y en el cuadrilátero creado por Capri, voguean Joy Yeguaza y Badfuan. Dress Code: Boxeo / Fetish deportivo. Viernes 15 de diciembre a las 23:55 en Réquiem Club, Av. de Mayo 948.

TERTULIAS

Dominloca de flojeras. Continúa la resistencia contra el comienzo de la semana con música en vivo, tragos, gente arcoíris, comida y bebida para compartir bajo las estrellas, proyecciones de videos, juegos, arcades, happy hours de tragos y DJ sets explosivos. Domingo 17 de diciembre desde las 19 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Karaoke Brandon. Conduce Regia, cantamos todes y como siempre, con mucho amor. Además de hitazos y nuevas voces habrá promos en tragos para calentar motores y afinar las gargantas. Entrada en modalidad de bono contribución. Sábado 16 de diciembre a la medianoche en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

RECITALES

Maca Mona Mu. La cantautora celebra 10 años de canciones realizando su último concierto del año junto con la KelpiBanda, para sumergir al público en los discos "Kalanchoe" y el más reciente trabajo "KELP". Sábado 16 de diciembre a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Peter Pank & Los Chicos Perdidos. La banda de synth pop liderada por Peter Pank despide el año con un recital en vivo presentando su nueva canción "La educación sentimental", compuesta por Peter Pank y Juan Pablo Malvasio en el marco de la Fiesta Neptuno en edición "La Resostencia". Comparten escenario con Audia Valdez, Enkantor y DJ Caro Ban. Jueves 21 de diciembre desde las 23 en Strummer Bar, Godoy Cruz 1631.

Carolina Pacheco. Presenta "La Máquina de Romper" en la casita, luego de seis años de no tocar en vivo con formato banda ahora canta en coro su sexto disco de estudio acompañada por nuevxs musicxs, para interpretar torpes canciones de amor, dolor y nuevos comienzos. Abre la noche Bar Gilles. Viernes 15 de diciembre a las 20:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Ciclo Visage. Se viene la última fecha del ciclo que une generaciones musicales dentro de estilos como el post punk, urbana, electropop, trap, darkwave, reggaeton y más. Próximo encuentro: Júpiter en casa / Nina Suárez. Martes 19 de diciembre a las 20:30 en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038.

¿Por qué cantamos? Este domingo se presentan en vivo les cantantes Laura Fraccarolli, Marcelo Gamarra, Dyaln García, Juan Manuel Carbia, Susana Guerrera Manu de Jesús y muches más, para realizar un repertorio de canciones y despedir el 2023. Domingo 17 de diciembre a las 19:30 en Teatro De La Casa de Auxilio, Av. de Mayo 54, Ramos Mejía.

PERFORMANCE

Maldichas. Continúa el ciclo de literatura y performance sobre escritoras argentinas con la llegada de su última función, en esta oportunidad, para celebrar a Emma Barrandéguy. Habrá una lectura performática de la actriz Maruja Bustamante y comentarios de Guadalupe Maradei, investigadora especializada en literatura argentina. Viernes 15 de diciembre a las 19 en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985.

MUESTRAS

Desmadres. Imágenes del desborde. Continúa la obra compuesta por 50 obras gráficas de 50 artistas latinoamericanxs concebidas a partir de fragmentos de obras de 50 escritorxs latinoamericanxs que a través del paste-up intervienen el espacio mediante deseos, fantasías, confesiones y declaraciones que hacen de lo íntimo algo público y viceversa. Se puede visitar de martes a viernes de 13:30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

Grupo Joven, arte y desacato en los años 50. Continúa montada la muestra de artes visuales que plantea un recorrido por el camino histórico de la agrupación artística, desde las primeras experimentaciones geométricas en papel, construidas lúdica y colectivamente, hasta la posterior producción individual de sus integrantes. Se pueden ver obras de Diana Chalukian, Alfredo Carracedo, Eduardo Mac Entyre, Víctor Magariños D., y obras de creadorxs contemporánexs como Francisca Amigo, Amadeo Azar, Juan Sebastián Bruno, Natalia Cristo, Rodrigo Cuberas, Tulio De Sagastizábal, Graciela Hasper y muches más. De martes a domingo de 13:30 a 22 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

CONVERSATORIO

Placera #19. Última edición del año del ciclo que invita a conversar, debatir, pensar juntes, amucharnos y darnos contención y amor con la conducción de Tati Español. Habrá feria de emprendedores y un cierre musical de la mano de Inés Mauri. Domingo 17 de diciembre a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

TEATRO

Potencia Gutiérrez. Con dramaturgia y dirección de Maruja Bustamante y actuaciones de Miranda De La Serna, Emiliano Figueredo, Belén Gatti, Agustín Rittano, Maite Rodríguez Chietino, Viviana Saccone y Alfredo Staffolani cierra este fin de semana una obra sobre la fuerza de dos hermanas diferentes pero en la misma coyuntura, con una madre impune en el marco de una Corrientes en estado de fervoroso carnaval. Viernes, sábado y domingo a las 21 en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815.

ONLINE

Insurgentes. Continúa durante diciembre el ciclo semanal curado por el CCEBA que constituye un llamado a artistas mujeres cisgénero y transgénero, no binaries, y miembros del colectivo LGBTIQ+ a alzar su voz sobre los nuevos territorios digitales. Este jueves estrena “Nutricias”, por Musgo y Mariana Pissano. Jueves 21 de diciembre a las 19 por YouTube: CCEBA.

CONVOCATORIAS

DIP 2024. Se lanzó la convocatoria para DIP 2024, el programa anual para 12 cineastas y artistas de todo el mundo con encuentros semanales online, coordinado por el cineasta y artista Manuel Abramovich. En la próxima edición, las siete invitadas especiales serán Maite Alberdi, Lucrecia Martel, Marlene Wayar, Petra Costa, Marina Otero, Maruja Bustamante y Brigitte Vasallo. Hay tiempo de anotarse hasta el 28 de diciembre. Toda la información en dip.com.ar

Teatro en el Conti 2024. Hasta el próximo 20 de diciembre se pueden enviar proyectos al área de teatro del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que convoca a espectáculos para la programación 2024 en los géneros de teatro, clown, performance, monólogos, títeres y otras propuestas escénicas relacionadas con el lenguaje teatral. Cada obra podrá presentarse en una única categoría: "aldutxs", "diversidades y disidencias", "sub-30" e "infancias y adolescencias". Bases, condiciones y más información en conti.derhuman.jus.gov.ar