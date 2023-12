Más de cuatro de cada diez estudiantes de nivel primario que se ubicaban en el grupo de "menor desempeño" en Lengua en las pruebas Aprender 2021 lo revirtieron en la edición 2023, que mostró una mejora de más de 10 puntos porcentuales en el aprendizaje de esta asignatura en chicos de todos los niveles socioeconómicos, pero sobre todo en los que pertenecen a los sectores de menores ingresos.

La Prueba Aprender, el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de nivel primario y secundario, distingue cuatro categorías de desempeño: "por debajo del básico", "básico", "satisfactorio" y "avanzado", englobando las dos primeras los rendimientos más bajos y, las dos segundas, los más altos.

En la edición de 2021, el 44% de los estudiantes estaban posicionados en el grupo de menor desempeño (Básico y Debajo del Básico), mientras que en 2023 este número descendió al 33,5%, reflejando una mejora de 10,5 puntos porcentuales, según lo precisó un informe oficial.



En las escuelas de gestión estatal, esta mejora alcanzó el 11,6% entre 2021 y 2023, al pasar de 51,4% a 39,8% de estudiantes que se encontraban en el grupo de menor desempeño, mientras que en las escuelas privadas fue del 7,4%, al registrar un 23,2% en 2021 y un 15,8% en 2023.

No obstante, en el área de Matemática se registró un "leve deterioro" respecto a 2021, que ronda los 3 puntos porcentuales, ya que el 45,2% que conformaba el grupo de menor desempeño alcanzó este año al 48,5%.



El informe muestra un contraste entre las escuelas estatales y las privadas dentro de esta asignatura. Mientras que en las primeras el grupo de menor desempeño en 2023 quedó en 26,3% (Básico) y 28,7% (Debajo del Básico), las segundas sumaron un 18,2% y 12,3% respectivamente.



De esta manera, el deterioro en el desempeño entre 2021 y 2023 fue de 3,8 puntos porcentuales en las escuelas estatales y de 2,2 en escuelas privadas.



En tanto, esta nueva edición reflejó una "significativa mejora del desempeño" en Matemática de los chicos de nivel socioeconómico bajo, como así también en Lengua, donde estudiantes de todos los niveles socioeconómicos registraron mejoras.



La cantidad de estudiantes de menores ingresos dentro del grupo de menor desempeño pasó de 68,1% en 2021 a 59,6% en 2023 en la asignatura Matemática, mientras que en Lengua se redujo de 71,1% a 46,7%. Así, se acortaron las brechas de puntajes en ambas materias entre estudiantes pertenecientes a niveles socioeconómicos bajo y alto en cerca de 25 puntos.



Resultados similares se observaron en el desglose por provincias que incluye el informe elaborado por el ex Ministerio de Educación. En provincia de Buenos Aires, el grupo de menor desempeño (Básico y Debajo del Básico) en Lengua se redujo de 43,2% en 2021 a 32,7% en 2023 (10,5%), mientras que en Matemática aumentó del 46% al 48,4% de estudiantes en los mismos años.



Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires, la mejoría en Lengua fue del 16,4% en 2021 al 19,1% en 2023 (2,7%), mientras que en Matemática el grupo de menor desempeño aumentó del 27,7% al 29,6%.



En Mendoza, la medición reflejó que los y las estudiantes con calificaciones más bajas en Lengua se redujeron del 42,9% al 33,8% (9,1%) y en Matemática ascendió de 40,7% a 49,8% entre 2021 y 2023.



Similares valores se registraron en Santa Fe, donde el desempeño en Lengua mejoró del 44,6% a 34,8% (9,8%) entre 2021 y 2023, mientras que el grupo de estudiantes con menor desempeño en Matemática aumentó del 45,2% al 50% en los mismos años.



Esta tendencia se repitió en el resto de las provincias, según consigna el documento, que no incluye datos sobre el desempeño de estudiantes en Córdoba.



La prueba Aprender Censal 2023 Nivel Primario se realizó el 19 de septiembre pasado a 608.780 chicas y chicos que cursaban el sexto grado en 19.176 escuelas de las 24 jurisdicciones, lo que representa el 81,2% de estudiantes. Del total de escuelas, 11.774 eran consideradas urbanas mientras que 7.402 rurales; unas 15.446 eran de gestión estatal y 3.730 privadas.



Los resultados de este año fueron comparados en el informe con los obtenidos en la edición de 2021, que también fue de carácter censal, a diferencia del operativo 2022 que "tuvo carácter muestral y, como tal, está sujeto al error de muestreo".



La prueba Aprender 2023 y las dos ediciones previas, evaluaron "los logros de aprendizaje de estudiantes que han transitado parte de su escolaridad durante el período de pandemia, en una situación de excepcionalidad sin precedentes", sostuvo la ex cartera de Educación en el informe.