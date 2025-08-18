Abandonar la ciudad y refugiarse en la naturaleza con un botín de libros es el sueño de muchos. Desde Thoreau hasta Federico Falco, alejarse de las grandes urbes para leer, escribir y pensar es un tema recurrente en la literatura. Celeste Caporossi, comunicadora y librera, tiró del hilo de la ficción hasta volverlo realidad y, junto a su pareja Julio Brieschke abrieron Universo, una librería al borde del bosque en Villa Ventana, la puerta de entrada a las Sierras de la Ventana.

“El libro es una invitación social a compartir. Ningún producto de la cultura nace y muere en soledad”, dice Caporossi mientras se acomoda para que el sol le de en la cara. Se encuentra en el patio de la librería, rodeada de árboles. En el predio hay algunos silloncitos, mesas disponibles para leer o dibujar, y una perrita que corre a pedirle mimos a cualquier visitante. Al fondo, una casilla rural remodelada que es el espacio de la librería, y junto a esta una más pequeña, donde se venden bebidas que el público disfruta a la tarde o a la noche.

Caporossi nació en La Plata en 1974, hija de “dos lectores empedernidos”. Durante la dictadura militar, su familia tuvo que abandonar la ciudad y mudarse a Bahía Blanca, de donde era oriundo su padre. La librera creció allí y, algunos fines de semana, iba de paseo a Villa Ventana. Más tarde se mudó a Capital Federal para estudiar Comunicación, y allí creó su propia marca de juguetes artesanales, ‘Safiras’. Después llegó “Microgalería”, el espacio de arte que dirige junto a Magui Mosquera en una casona antigua de Villa Crespo. El proyecto alberga pequeñas editoriales, talleres, conciertos y lecturas. Hoy, Caporossi reparte su tiempo entre dos villas: Villa Crespo y Villa Ventana, adonde se mudó con su pareja persiguiendo una mejor calidad de vida.

“Fundamos ‘Universo’ hace unos ocho años. Cuando nos mudamos a Villa nos trajimos todos los libros, porque en la zona no había ninguna librería. Eso impulsó la decisión, quisimos poner una porque en principio nos hacía falta a nosotros mismos”, explica. Primero vendieron libros en la puerta de su casa, hasta que llegó la oportunidad de adquirir la casilla rural, que remodelaron poniendo “más énfasis adentro que afuera, casi como una metáfora de los libros”. El lugar tiene jardín y espacio abierto, pero es al interior de la casilla donde se apilan un montón de editoriales independientes, libros raros, pequeños objetos. Hay un sector enorme dedicado a la poesía, y también literatura infantil, ensayo, novela, fanzines y algo de arte, porque “las librerías siempre están ligadas al arte gráfico y a todo lo que eso trae aparejado”, señala Caporossi. Ese fue el inicio de Universo, “nuestro Big Bang”, bromea.





El nombre de la librería se le ocurrió a Celeste en relación a esos padres lectores y a su casa de la infancia, donde los libros “estaban siempre ahí, como la yerba: algo a mano, parte de la vida cotidiana”, y también en vínculo con las conversaciones que se producen en torno a ese objeto. “Es difícil pensarse por fuera del universo. Me interesa esto de un espacio-tiempo donde cabe todo el mundo, donde pueden entrar todos y pasan cosas que exceden al libro”, explica. “El universo (que otros llaman la Biblioteca)”, diría Borges.

El amor por los libros no está reservado únicamente para la librería. Caporossi es, además, la presidenta de la biblioteca popular “Macedonio Fernández” de Villa Ventana, un espacio gestionado por vecinos, donde se hace “de todo”. En La Comarca, las bibliotecas populares pisan fuerte, no solo por cuestiones relacionadas al mundo del libro o la cultura, sino también por los vínculos de solidaridad que un espacio de esas características propicia. “En la biblioteca conocí a Roberta Iannamico, y juntas armamos la editorial ‘Maravilla’ dedicada a la poesía, con tapas de artistas locales como Walter Uranga y Pablo Picyk. Fue una editorial premiada, que participó en planes de lectura nacionales y provinciales, con autores y autoras increíbles”, explica Caporossi, que siempre tuvo la intención de, desde la librería, darle lugar especial a las editoriales independientes. “Pese a la crisis, el nivel de la producción argentina es altísimo, y eso se refleja en ferias como la FED, un fenómeno único en el mundo. Creo que las librerías se convirtieron en refugios políticos para el sentido y su búsqueda de forma compartida”, afirma.

Villa Ventana tiene unos 1200 habitantes pero, como es un pueblo turístico y forma parte de La Comarca, recibe gente de todos lados, por lo que la comunidad de lectores de “Universo” es amplia, llena de gente que va y viene, circula, sigue el sendero del bosque junto al arroyo y al salir pasa por la librería a comprar un libro. “Siempre consideré la librería como una estación espacial”, dice entre risas Celeste, sumando otro sentido al nombre del espacio. Recuerda que, ni bien empezaron con el proyecto, una vecina les dijo que le daba “seguridad” que hubiera una librería en el pueblo. Caporossi reflexionó sobre esto, y ahora, mientras el canto de los pajaritos por momentos tapa su voz, dice: “una librería genera comunidad: confianza, relación con el barrio y el territorio. Durante la pandemia se vio clarísimo: se multiplicaron los clubes de lectura y se fortaleció esa dimensión comunitaria del libro. La compra de un libro es un acto muy especial, cargado de sensibilidad. Uno queda expuesto en sus deseos y gustos. No es lo mismo pedir una novela de terror que buscar un libro para explicarle a una hija que falleció su abuelo. Se ponen en juego miedos, intimidades, preguntas sobre la vida. Y las librerías, cuando logran ser espacios cálidos, propician esa confianza que da lugar a la pregunta”.

Para Celeste y Julio “todo está cerca y conectado”, por eso la librería también es plataforma para otras actividades relacionadas con el disfrute y la vida comunitaria. El espacio cuenta con un carrito vermutero para “acompañar la lectura con algo rico”, y diversas propuestas sociales como “la hora del dibujo”, donde los vecinos se acercan a dibujar en las mesas dispuestas en el patio, y también “la hora de lectura”, donde, como indica su nombre, la idea es ir a leer. “A veces elegimos un libro en particular y otras veces la propuesta es venir a leer lo que cada uno quiera. La idea siempre fue que puedas venir a tirarte en un sillón a leer, y nosotros damos los libros para eso. Si elegís uno y no lo podés comprar, igual lo podés leer”, explica. Además de esas propuestas, también realizan encuentros con productores de la zona, como el encuentro de literatura y gastronomía junto a Mamasara, y también el espacio de feria vecinal en el patio, donde participan artesanos y artesanas locales. “Como también gestiono la biblioteca popular del pueblo, muchas actividades se hacen directamente ahí, porque es un espacio que hay que sostener y que está buenísimo. Una librería nunca está sola: hoy en día, además de vender libros, hacemos talleres, encuentros… Las librerías cumplen ese rol de casa, de refugio cultural”, dice.

“Universo” se convertirá literalmente en una casa, porque Celeste y Julio están construyendo dormis para que quien guste pueda quedarse en el espacio y tener tiempo para leer y escribir en un ambiente natural. Una suerte de “cabaña de Walden” 一la casita que Thoreau construyó con sus propias mandos en Walden Pond para leer, escribir y pensar inmerso en la naturaleza一 pero en la sierra bonaerense. En relación a este y otros proyectos por venir, Caporossi destaca su participación en la CALI (la Cámara Argentina de Librerías Independientes), que se gestó hace algunos años y nuclea de manera federal a las librerías gestionadas por personas y no por conglomerados. “Es una entidad clave en este momento, sobre todo en la defensa de la Ley del Libro y el precio de venta al público. Para mí lo más valioso de la CALI es ver que en todo el país hay gente sosteniendo proyectos de librerías muy ligadas a sus comunidades. Cada librería tiene un perfil distinto, claro, pero reunidas somos más fuertes para enfrentar las problemáticas actuales, que son muchas”, concluye, volviendo a poner el ojo en el universo comunitario que circula en torno al mundo del libro.

“Universo” está ubicada en las calles Calandria y Cruz del Sur, a una cuadra de la plaza Salerno, Villa Ventana. Abre todos los días de 11 a 21.30 hs, excepto sábados, de 9 a 17 hs.