Hoy sesiona el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta con su nueva composición. Se inicia, según las expresiones de legisladores municipales y el intendente Emiliano Durand (que hoy cumplirá tres días en el mandato), un periodo de entendimiento en el que se trabajará articuladamente.

Uno de los artífices de esa articulación será seguramente el también recién asumido concejal Gustavo Farquharson, no solo por su función legislativa sino también porque es uno de los hombres de confianza del intendente.

“Mi idea es continuar con la agenda de los derechos humanos", dijo en conversación con Salta/12. Es lo que dejó en claro al jurar el domingo último “Por la memoria del doctor Miguel Ragone (el ex gobernador de Salta desaparecido en 1976 por el terrorismo estatal), por una ciudad con justicia social e igualdad de oportunidades, por el respeto de los derechos humanos y un estado presente”.

Hace solo días Farquharson era delegado del Inadi en Salta, función que, según contó, le ayudó a "conocer con mayor profundidad las problemáticas sociales de los colectivos históricamente vulnerados”, como “los pueblos originarios, personas migrantes, colectivo LGBT, las personas con discapacidad". Y al mismo tiempo le permitió "conocer cuáles son los déficits que tiene el estado en materia de garantizar derechos".

"Esa agenda va a ser muy necesaria en este contexto en el Concejo Deliberante, porque creo que el estado debe ser más eficiente desde una perspectiva de los derechos humanos. Eso implica formación del agente público, una formación que provenga desde la sensibilidad, desde la empatía, de conocer al otro" porque ocurre que "muchas veces los funcionarios, de todos los niveles, carecen de empatía porque no conocen la realidad de la persona que llega a la oficina pública. Eso requiere conocer leyes vigentes como la ley de migraciones, la ley de género, hay un desconocimiento de muchas de esas leyes, y al desconocerlas, no se aplican”, explicó.

"Creo que puedo aportar la mirada social desde la banca y creo que la etapa lo requiere", subrayó. La defensa de los derechos conquistados en 40 años de democracia será, dijo, priorizando las necesidades actuales, y para eso además del trabajo legislativo articulará "políticas públicas con el Ejecutivo municipal y también con la provincia, porque en esta ciudad vive la mitad de la población". Es necesario articular políticas particularmente los ministerios Educación, Salud y Seguridad. Porque "el ciudadano no tiene por qué saber de quién es la función o de quién es la competencia, el ciudadano va a una oficina pública y quiere irse con respuestas. Eso implica la transformación del estado, vamos a hacer un estado más humano, que es en lo que hoy estamos en crisis".

Al hablar del recuerdo de Ragone, Farquharson recomendó revisar la historia. "La reflexión sobre el pasado nos ayuda a transformar el presente, entonces creo que revalorizar a personas como Miguel es importante", sostuvo. Por otro lado, "la bandera de los derechos humanos también tiene que ver con garantizar las necesidades básicas, acceso al agua, a la alimentación, a la vivienda, a la educación", con "la no discriminación, la no violencia, la igualdad de oportunidades, la justicia social”.

"La democracia es una construcción", afirmó cuando se lo consultó sobre la resistencia a algunas leyes aprobadas en las cuatro décadas democráticas. "Hemos tenido idas y vueltas con avances y retrocesos, pero si uno compara el día de hoy con hace 20 años", se han aprobado leyes importantes, como "la Ley Micaela, las leyes que tienen que ver con la erradicación de la violencia de género, que hace 20 años eran impensadas". "Con muchas de esas leyes pasa eso, es una construcción” porque "los cambios sociales, culturales, tienen resistencia porque generan cambios estructurales. Yo no le temo a eso". Con la discriminación pasó algo similar, "creo que en los últimos años eso ha ido avanzando en la Argentina y la discriminación pasó a ser considerada un problema de vulneración de derechos, que eso es importante “.

El año pasado el ahora concejal impulsó y consiguió que se apruebe la ley 8350, que establece la capacitación obligatoria de agentes de los tres poderes del estado provincial sobre las distintas modalidades de discriminación. Estas capacitaciones están llevándose a cabo. Farquharson la calificó como “uno de los grandes logros de la gestión de Salta" del Inadi. "Va a permitir que los funcionarios de todos los niveles conozcan un poco más sobre pueblos originarios, sobre personas con discapacidad, sobre colectivo LGBT, sobre las personas migrantes, y eso va a repercutir en el mediano plazo en la atención que se brinde a esas personas", porque "no es lo mismo un funcionario occidental, blanco que elabore políticas públicas para los pueblos originarios que una persona que mínimamente está formada, la perspectiva que debe tener, la perspectiva indígena en este caso, si no la tenés, la errás, aunque tengás buena voluntad, le vas a errar. Se ha errado en políticas indígenas en los últimos años porque no se cuenta con el conocimiento”, explicó.

"La gestión que se va no escuchó"

El concejal Farquharson también criticó a la gestión saliente en la Municipalidad de Salta, que encabezó Bettina Romero. Lo hizo al referirse a la articulación que considera necesaria con áreas del gobierno provincial, “cosa que la gestión que se fue no la hizo”, sostuvo. Y se manifestó convencido de que esa coordinación mejorará la calidad de vida de las personas, “el primer nivel de atención (de salud) tiene que mejorarse, tiene que fortalecerse” y “eso va a descompromir” los hospitales y otros servicios, como el transporte, aseguró.



“Eso se logra escuchando a la gente, yo creo que la gestión que se va no escuchó”. Y “no estuvieron claras las prioridades, se administraron mal los recursos que tuvo el municipio, yo creo que la plaza 9 de Julio representa el fracaso de esta gestión porque era arreglar una plaza, no era una planta nuclear, y no se la terminó y se gastaron más de 300 millones, en el arreglo de una plaza, que está prácticamente igual", cuando "esos recursos podrían haber sido utilizados de otra manera. Eso claramente demuestra la falta de conocimiento de la realidad de la mayoría de los salteños en los barrios”, afirmó.

Y tras recordar las ciclovías, las macetas adquiridas para espacios públicos, sentenció: “Son cosas que se han hecho mal y claramente han generado el enojo de la gente por eso el fracaso electoral”, por “el malgasto de los recursos municipales" cuando "hoy la gente requiere del estado que sea más eficiente".

"Milei hubiera apoyado a los realistas"

Farquharson cuestionó la propuesta de dolarización de Javier Milei; elimina "toda autonomía y política económica", dijo. "Yo creo que si Milei hubiera estado en 1810 hubiera estado a favor de los realistas en contra de la independencia”. “Están en contra de que las Islas Malvinas sean argentinas, reivindican a Margaret Thatcher, más entreguista no se puede ser".



Por otro lado, se mostró comprensivo con el voto a la ultraderecha. "El estado tiene que funcionar mejor” y lo hace “administrando bien, por eso se entiende la crítica al estado y a la política, yo lo entiendo, porque la gente no es tonta, ve que las cosas no se hacen bien", reflexionó. Sin embargo, marcó una línea entre "mejorar el estado, exigirle a los funcionarios que cumplan con sus deberes” y “quienes dicen cerremos el estado” porque “es abandonar a mucha gente, dejarla sola”. "Yo no voy a claudicar nunca y siempre voy a reinvindicar y apostar a un estado presente. Siempre, creo que esa es la línea entre construir un país mejor y estar a la deriva del mercado", ratificó.