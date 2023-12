Gustavo Costas está muy cerca de convertirse en el próximo entrenador de Racing aunque todavía restan detalles para cerrar su llegada a la dirección técnica. De 60 años y luego de un paso deficiente por el seleccionado de Bolivia,

Costas es el principal apuntado para suceder a Fernando Gago y a los interinos Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla, quienes dirigieron a la "Academia" en la actual edición de la Copa de la Liga.

El presidente Víctor Blanco ya se comunicó con Costas y habrá una reunión para cerrar los términos económicos del contrato y que firme hasta fines de 2024, cuando termine el mandato presidencial vigente. Las negociaciones entre ambas partes están avanzadas desde el aspecto deportivo, pero todavía falta acordar los números del arreglo, lo cuál no sería un impedimento por el reconocido fanatismo de Costas por el club.

Costas estaría acompañado en el cuerpo técnico por sus hijos Gonzalo (ayudante de campo) y Federico (preparador físico), el uruguayo Omar Pouso como ayudante adjunto de campo y Cristian Argentieri como preparador físico. En caso de hacerse oficial su llegada, estaría a cargo del equipo "albiceleste" por tercera vez en su carrera profesional. Costas dirigió a Racing en las temporadas 1999-2000 y 2007, en las que dirigió 74 encuentros con 23 victorias, 23 empates y 28 derrotas.

En las primeras reuniones que Costas mantuvo con la dirigencia, presentó tres carpetas e hizo un análisis pormenorizado de la actualidad del equipo. Su idea es apostar por un equipo ofensivo, que intente ser dueño de la pelota y juegue en campo contrario. Pero con mayor intensidad y rigor físico del que mostró en los ciclos de Gago y Grazzini-Videla.

"Mi equipo ataca, pero también tiene que correr más. No podés dar tanta ventaja cuando no tenés la pelota" fue una de las definiciones que entregó Costas quien en su boceto inicial no le aseguraría la titularidad al colombiano Juan Fernando Quintero ni a Vecchio y cree que Roger Martínez debería jugar de segunda punta, con otro centrodelantero por delante. Además, pidió la contratacion de Nahuel Losada, el arquero de Belgrano de Córdoba, para mejorar la competencia interna con Gabriel Arias.

Si la dirigencia no terminara de acordar la llegada de Costas, el otro entrenador que también está en los planes es Gustavo Quinteros, actual entrenador de Colo Colo de Chile y ex entrenador de los seleccionados de Bolivia y Ecuador. Sea quien fuera deberá alistar a Racing para afrontar en el primer semestre de 2024 la Copa de la Liga, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, que será el principal objetivo de la institución de Avellaneda que lleva casi 34 años sin lograr un título internacional.