La sesión especial convocada por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, tenía condimento para el escándalo, en el intento de imponer la elección del presidente provisional del Senado, pero la senador de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, sumó una denuncia para poner más picante: "Ayer, adelante suyo, presidenta, y adelante de todos los presidentes y presidentas de los bloques, se negociaron despachos y cargos para bajar a esta sesión", denunció.

Di Tullio pidió la palabra en la previa de la votación en la que, finalmente, el oficialismo consiguió la cantidad de votos necesarios para nombrar al senador de La Libertad Avanza Bartolomé Abdala como presidente provisional. Una vez que el oficialismo consiguió el quóurom, con el respaldo del PRO, el radicalismo, peronistas disidentes, y provinciales; el bloque de Unión por la Patria bajó al recinto para marcar su posición.

"No lo viví jamás en mi vida", aseguró la senadora -con experiencia en ambas cámaras del Congreso- cuando comenzó su intervención para denunciar las negociaciones con las que Villarruel consiguió el quórum para la sesión especial. Di Tullio reservó el nombre del legislador que blaqueó las negociaciones, para que "lo desmienta la persona que lo hizo", pero señaló que Villaruel y los presidentes de bloque fueron testigos.

"Se negociaron despachos y cargos para bajar a esta sesión", aseguró la senadora de Unión por la Patria y agregó: "Dijeron que los estaban extorsionando para darle los despachos, que les estaban pidiendo dinero. Fue un escándalo del que nadie se hace cargo".

La convocatoria a la sesión especial había sido realizada por Villarruel para elegir las autoridades de la Cámara. Luego de arduas deliberaciones con el peronismo --en las que se habló hasta de un acuerdo con el presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, para correr al senado de la ultraderecha por Formosa, Francisco Paoltroni--, la vicepresidenta se dedicó a conseguir el acuerdo con el resto de los bloques y reunió 39 legisladores sobre 72. Los mismos que le dieron el voto para nombrar a Abdala, contra los 29 votos negativos de UxP.

El senador puntano --que fue ministro de Rodríguez Saá y presidente del PRO de San Luis-- será el segundo en la línea de sucesión presidencial. "Ustedes son el grupo motosierra y el co-gobierno del gobierno de Javier Milei, y nosotros somos claramente la oposición a este gobierno y al dolor que vamos a sufrir todos los argentinos y argentinas", criticó Di Tullio, en la intervención en la que dejó sentada la denuncia por las negociaciones para alcanzar el acuerdo con el oficialismo.

"Un tercio de esta Cámara juró hace pocos dias por la Constitución Nacional y pocos días después la están violentando con una sesión que no existe", denunció Mayans y aseguró que la designación de Abdala "viola la Constitución y el reglamento del Senado", que establece que la elección de autoridades debe ser en febrero. "Me parece que no empiezan bien la gestión", le dedicó a Villarruel.