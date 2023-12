El Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó este miércoles dos casos de encefalomielitis equina en Viedma, Río Negro, tras la muerte de una yegua y la infección que padece un caballo desde la semana pasada en la zona de chacras del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (Idevi), en la capital provincial, al tiempo que también se confirmó un nuevo caso en General Lavalle, provincia de Buenos Aires.



En Río Negro, los casos fueron confirmados "uno por laboratorio y el otro por análisis clínico", dijo a Télam el veterinario de Senasa Diego Aman. La sospecha inicial de una posible infección con Alphavirus surgió cuando los dos equinos comenzaron a mostrar síntomas compatibles con la encefalomielitis equina a principios de diciembre.



Los recientes brotes se hallaron en muestras de equinos con síntomas nerviosos y mortandad, procesadas por el Instituto Dr. Julio I. Maiztegui. Hasta el momento, se confirmó un total de 683 brotes positivos, contabilizando 19 por diagnóstico de laboratorio y 664 por diagnóstico clínico (por sintomatología y nexo epidemiológico).



Además de Río Negro y Buenos Aires, las provincias a las que llegó la enfermedad, a la fecha, son Chaco, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Santiago del Estero y Río Negro.



La enfermedad viral se transmite desde las aves a los mosquitos, quienes mediante picaduras infectan a los equinos. El período de incubación, hasta la manifestación de los signos clínicos, oscila entre 5 y 14 días.



Las muestras provienen de equinos que han fallecido hasta el momento, y son procesadas por el INTA de Castellar y la Universidad Nacional de Córdoba.



Actualmente, se reportan dos casos sospechosos con síntomas similares en las localidades de Coronel Belisle y Valle Azul de Río Negro.



En ese marco, el veterinario explicó que el animal que se analizó clínicamente aun no falleció, tiene los síntomas de la enfermedad y se puede recuperar. "La infección no tiene una letalidad del 100 por ciento, no todos los caballos mueren, algunos la resisten", aclaró.



Además, confirmó que la variable de virus que existe en esa zona y en Argentina es la denominada "del Oeste".



Aman también dijo que esa variable de la enfermedad tiene la particularidad de que es la menos letal y que no se disemina por el animal ni por las personas, "ya que son el límite de la enfermedad, termina en ellos", apuntó.



En ese sentido, afirmó que los portadores del virus son las aves y los mosquitos al tiempo que agregó que "ese es el ciclo natural en el que se mantiene la enfermedad".



La enfermedad es clasificada como una zoonosis que afecta a la salud pública, y por ese motivo se recomienda el uso de repelentes para las tareas rurales, uso de ropas con mangas largas para las personas que están muy expuestas a los mosquitos ya que "hay gente que por esto se enferma", aseguró el veterinario. También recordó que "durante los años 80 hubo un brote en Río Negro y la gente se enfermó".



Para los animales también existen repelentes que se ponen sobre el animal, y la vacuna. "La vacuna ya estaría disponible en los próximos días para los caballos, y la compra y aplicación y registro es responsabilidad de los veterinarios que están acreditados en el programa de equinos de Senasa", concluyó el veterinario.