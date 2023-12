En medio de una escalada de precios general tras la asunción del presidente Javier Milei, las petroleras YPF y Axion subieron el valor de sus naftas y gasoil un 37%, un porcentaje que ya había aumentado ayer Shell. De esta manera, los combustibles registran un incremento del 77% desde el pasado 1 de noviembre. En cuánto quedan los precios.

Estas variaciones en el mercado se dan luego del paquete de anuncios de medidas económicas del ministro Luis Caputo, en donde se dispuso una devaluación del dólar oficial hasta los $800, que en la apertura de ayer se vendió a $820, según la cotización del Banco Nación.

Así, los valores de la empresa petrolífera argentina en la ciudad de Buenos Aires quedan en $587 el litro de nafta súper, $704 el de nafta premium, en $662 para el gasoil y $779 para el diesel premium. En el caso de Axion, el litro de súper se ubica en $599, mientras que en el de Shell, este número alcanza los $615.

Hasta este miércoles, El último aumento se había dado el viernes 8 de diciembre, cuando las compañías aplicaron subas de entre 15% y 30%. Si se toma en cuenta la variación respecto al pasado 1 de noviembre, el incremento alcanza alrededor del 77% en el precio de surtidor.

YPF lidera el segmento de venta de combustibles con casi el 55% del mercado, según informó el nuevo presidente de la empresa de capitales públicos, Horacio Marín. Le siguen Shell con el 23% y Axion con el 20%.

En ese sentido, como los combustibles tienen una fuerte incidencia en los costos para la producción de otros tantos bienes y servicios de la economía, se espera que los incrementos anunciados por las petroleras tengan su respectivo impacto inflacionario.

Con los anuncios vinculados al dólar, el precio de referencia internacional que es la variedad súper pasó a tener un valor de poco más de u$s 0,75, por debajo del promedio histórico del país de entre u$s 1 y u$s 1,1 por litro. En el sector se espera que el mes próximo se alcance la paridad con el dólar oficial, aunque en algunas provincias del interior ya están equiparados a esa variable, como el caso de Chaco, donde el litro de gasoil V Power cuesta $ 825.

