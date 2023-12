Ricardo Alvarez, ex jugador de Vélez Sarsfield y el seleccionado argentino, fue presentado este jueves como nuevo director deportivo del club y admitió que Gabriel Milito "es una posibilidad" para reemplazar a Sebastián Méndez como entrenador.



"Milito es un DT que encaja perfectamente con el perfil de Vélez, con una propuesta atractiva y que potencia los juveniles. Es una posibilidad, pero no hay nada cerrado y hasta entonces no me gusta dar nada por sentado", manifestó "Ricky" Alvarez en la conferencia de prensa que brindó junto a la nueva dirigencia velezana.



Milito es el principal candidato a reemplazar al "Gallego" Méndez, quien decidió renunciar tras cumplir el objetivo de permanecer en Primera División por el cambio de autoridades.



Tras la asunción de Fabián Berlanga como nuevo presidente, Alvarez fue elegido para conducir el equipo que estará a cargo del fútbol profesional de Vélez en un rol similar al que ocupó Christian Bassedas en la última gestión.



El ex jugador, mundialista con la Argentina en Brasil 2014, trabajará junto a Sebastián Pait, quien cumplirá el rol de director de fútbol.



Pait vuelve al club de Liniers luego de su paso como coordinador de las divisiones inferiores de River Plate.