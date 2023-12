“Por San Lorenzo ya estamos trabajando a tiempo completo. Lo que va a cambiar el domingo es que, formalmente, los socios nos darán la responsabilidad de conducirlo. A partir de ahí, vamos a poder ratificar los preacuerdos que ya logramos, las acciones que diseñamos en base al resultado de las 9 mesas de trabajo en las que dividimos toda la gestión, todo lo que nos acerca al club que queremos y esperamos desde hace tanto tiempo”, afirmó Marcelo Moretti, abogado y empresario de 47 años, candidato a presidente por Boedo en Acción, la agrupación que disputará la conducción de San Lorenzo durante los próximos cuatro años.



Moretti, que comparte fórmula con Néstor Navarro y Néstor Ortigoza -gloria del club que inicia su etapa dirigencial-, agregó: “Este fin de semana ya termina este oficialismo devastador. El que destruyó económicamente a San Lorenzo manejando irresponsablemente, con falta de conocimiento, los activos más importantes como son los jugadores. Para verificarlo hay que seguir las caídas de los contratos de este fin de año y la lista de refuerzos que sólo fortalecieron los portfolios de sus representantes. Se termina este oficialismo que hizo de la opacidad en las operaciones y la falta de información una regla”.

“Precontratos como los que suscribimos con la empresa Kioshi, que nos permite encarar la primera etapa de la construcción del estadio en avenida La Plata con una inversión de 20 millones de dólares, resolviendo una financiación que la economía argentina hoy no tiene, menos para una administración desastrosa, sin presupuesto, con un balance anual impugnado porque no pudieron adjuntar la documentación respaldatoria de la deuda, no fueron para nosotros acciones de campaña. Gestionamos para concretar nuestro mayor sueño. Como dice Adolfo Res, emblema de la Vuelta que nos acompaña, en avenida La Plata el pasado de San Lorenzo se hace futuro, un futuro sin límites”, explicó, entusiasmado, el candidato.



“Lo mismo con lo de Atomik, que como main sponsor de las inferiores nos permitirá resolver las carencias inexplicables que padecen nuestros juveniles, que corren en desventaja frente a toda la primera del fútbol argentino. Eso, más la renovación del contrato del Gallego Insúa, los refuerzos que con Ortigoza le vamos a aportar al plantel profesional, nos hacen volver a soñar con cosas grandes, como la Libertadores. Vamos a ganar la segunda. Lammens y sus colectoras nos postergaron un año el sueño. Pero la pesadilla de este oficialismo se termina este domingo”, concluyó.

Las elecciones se desarrollarán en San Lorenzo se desarrollarán este domingo de 9 a 18 en el Polideportivo Roberto Pando ubicado en el barrio de Boedo.