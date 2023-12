El 14 de diciembre último se cumplieron 8 años de la muerte de 43 gendarmes en un siniestro vial en Rosario de la Frontera cuando viajaban desde el Destacamento Móvil 5 de Santiago del Estero, por orden de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a reprimir una protesta social encabezada por Milagro Sala en Jujuy. Como todos los años, los familiares llegaron de distintos puntos del país para participar de una vigilia y misa en el puente del arroyo Balboa, sobre la ruta nacional 34, cerca de Rosario de la Frontera, y del acto protocolar de la Gendarmería Nacional. Esta vez también asistieron a la audiencia de juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal 2 de Salta.

En el inicio de la audiencia de juicio de este viernes 15 de diciembre los familiares pidieron al Tribunal a través del abogado querellante Mauricio Arriagada "un minuto de silencio" por la memoria de los 43 gendarmes. Sin embargo, el juez Domingo Batule sostuvo que por "unanimidad" en el Tribunal decidieron no hacer lugar porque "hay distintas partes con distintos intereses".

"Reconoce este tribunal por supuesto el dolor de las víctimas directas como así también de los familiares", sostuvo Batule. Los familiares quedaron disconformes con esa decisión, luego al finalizar la audiencia decidieron realizar el minuto de silencio en el Monumento a Güemes, frente al Tribunal.

Beatriz Salas, madre del gendarme Félix Ahumada, fallecido a los 27 años, reside de Córdoba y llegó el miércoles 13 de diciembre a Rosario de la Frontera para participar de la vigilia y de los actos conmemorativos que se realizaron el jueves. En 2016 se inauguró en el lugar de la tragedia un monumento en homenaje a las víctimas.

"Nosotros estamos con muchísimos sentimientos encontrados ante un nuevo aniversario, 8 años desde que partieron. Diciembre es un mes duro para las familias. La justicia ha sido muy lenta. Arrancamos después de 2 años, el juicio va bastante lento", cuestionó Salas a Salta/12. Sin embargo, dijo que confía en el Tribunal. "Para nosotros sería un aliciente saber que por lo menos los imputados están donde deben estar, presos", manifestó.

Graciela Valdez, madre del gendarme fallecido Patricio Gómez, viajó desde Tucumán. "Siempre es un sacrificio llegar, pero llegamos, estamos desde el miércoles, estuvimos toda la noche, el jueves; el viernes nos vinimos a Salta para esperar la audiencia de juicio. Estamos pidiendo justicia. Nosotros hemos pasado por muchas malas cosas y las estamos pasando. Nos sentimos defraudados como familia".

Salas señaló que el juicio "supuestamente se iba a terminar el 17 de noviembre" pero se "dilató". La última audiencia de 2023 está prevista para el 22 de diciembre, luego el Tribunal entrará en feria y el debate se reanudará en febrero.

Como querellante, Salas ha pedido al Tribunal que antes de finalizar el juicio le conceda "el derecho a hablar". "Las familias nunca tuvimos el derecho a ser escuchadas por ningún gobierno, por nadie. El juez nos ha concedido ese derecho. Los familiares que quieran hablar podrán hacerlo, no para que interfieran en la decisión del juez, yo creo que a estas alturas ya debe tener muy claras las cosas, si las tenemos nosotros con todo lo que se ha presentado", sostuvo.

La vuelta de Bullrich: "una burla"

"Patricia Bullrich vuelve al Ministerio de Seguridad y de la mano de (Gerardo) Otero que era el jefe centinela (de la Gendarmería Nacional), para nosotros es una burla (...) Bullrich no nos dio justicia, no nos dio el pésame. Otero menos, le entregué una carta en persona, en su mano y le dije por favor, llorando, 'quiero que usted la lea, no quiero que la tire en un cajón de la basura, tómese dos minutos, me dijo 'señora le doy mi palabra de que en 24 horas va a tener un llamado mío'", manifestó Salas. "Tuvieron un gobierno de 4 años y jamás nos recibieron, jamás escucharon a un padre o una madre", recalcó.

Valdez, en cambio, recordó que habló con Bullrich en el cenotafio, el monumento en homenaje a los gendarmes, pero coincidió en que el resultado fue malo. "Nos prometió tantas cosas, la hablamos cuando ella estaba en su cargo y (después) nunca apareció, no apareció nadie. Ahora esperemos que haga algo para mejorar la situación de la Gendarmería y que sea para bien, no que siga pasando lo mismo porque siguen en malas condiciones. Tengo un hijo y una nuera que están trabajando en la Gendarmería y es como que uno tiene miedo", expresó.

"Pienso que van a seguir solapando a menos que ellos demuestren lo contrario, pero para mí los han apañado a los culpables, mientras que a nosotros nos han abandonado, nos dieron la espalda, yo no proyecto ninguna esperanza en ellos. Quizás me viene la inseguridad de que (el juicio) termine en nada, desestimado, porque están ellos mismos ocupando de vuelta en el lugar que ocupaban antes".

Salas manifestó su disconformidad con el hecho de que los cuatro comandantes y el suboficial que están siendo juzgados, a los que considera "culpables", no tuvieron sanciones en la fuerza. "No hubo indagataria, no se les embargó el sueldo o lo que tuvieran, como prevención, tuvieron sus ascensos, siguieron sus carreras, mientras nosotros seguimos muertas en vida". Afirmó que los jefes de la Gendarmería, "con conocimiento de causa los mandaron a morir (a los gendarmes)", "estaba advertido lo que iba a pasar, fue una muerte anunciada".

"Era un panorama desolador"

Uno de los testigos de la audiencia de juicio de este viernes fue el exintendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, quien llevaba en aquel momento apenas dos días en el cargo cuando ocurrió el siniestro vial. Fue citado por pedido de la defensa a raíz de declaraciones que hizo sobre el estado de la ruta nacional 34.

"Históricamente esa ruta siempre tuvo falencias, estuvo en mal estado", afirmó Solís. "La ruta 34 presentaba muchas irregularidades pero no puedo afirmar que (hay estado en malas condiciones) ese tramo particularmente donde fue el accidente, o que esa haya sido la causa del accidente, pero sí tenía muchos pozos, muchos baches", aclaró. "Esa mañana desperté con más de 800 mensajes de la prensa de todo el país porque era un acontecimiento de muchísima trascendencia", recordó.

"Las primeras llamadas las recibí alrededor de las 3 am, si mal no recuerdo, estaba en mi domicilio y puse en alerta a todo el equipo de Defensa Civil y de obras públicas. Lo primero que nos pedían era si podíamos llevar algunos implementos. Fue el equipo de obras públicas y Defensa Civil. Yo habré llegado poquito antes de las 6", contó, también precisó que permaneció hasta las 19 en el lugar del siniestro.

"Era un panorama desolador realmente, muy triste, se veían cosas que yo en mi vida había visto". "Fue algo que a mí me shockeó y lo puedo describir visualmente, también puedo describir el dolor que había, realmente muy conmovedor. Un día de muchísimo calor. Fue algo muy impactante, muy shockeante", afirmó.



El exintendente dijo que el exgobernador Juan Manuel Urtubey intervino para que alquilaran una grúa de Tucumán "que fue la que removió el colectivo del lugar", antes habían intentado con una que alquilaron en Metán pero no pudieron levantar tantas toneladas.

Solís explicó que en aquella fecha hacía muchísimo calor y su trabajo consistió en ayudar a coordinar y asistir a quienes estaban trabajando en la operación del rescate. "Nosotros dimos de comer a alrededor de 200 personas ese día", recordó, también ayudaron a hidratar a la gente y llevaron carpas. "Era mi segundo día de función del municipio y sentí la necesidad de estar ahí con todo el equipo de Defensa Civil acompañándolos a ellos".