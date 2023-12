El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dio su primera entrevista tras asumir en el gabinete de Javier Milei, y afirmó que su prioridad es “mejorar la imagen de la Justicia y que la Justicia le dé más respuestas a la sociedad para que vea que este es un país justo”.

Justicia y casta

En su diálogo con el diario El País, Cúneo Libarona dijo que “no hay casta judicial en la Argentina”, sino “carrera judicial” y contó que ingresó a los 17 años como meritorio y así subió en el escalafón. “Creo que Javier cuando habla de casta política, casta empresarial, no creo que se esté refiriendo a un ámbito que a mí en lo personal me toque”, aseguró.



Su relación con Milei

En diálogo con la prensa española, Cúneo Libarona recordó que conoció al flamante presidente cuando era director y abogado de Aeropuertos Argentina 2000 de Eduardo Eurnekian y que "Javier era una persona de mucha atención y jerarquía que trabajaba en inversiones”. Recordó que “era una persona muy prestigiosa en análisis de proyectos junto a Nicolás Posse (el nuevo jefe de Gabinete)”.

El trato se afianzó en la televisión. “Yo también era director del Canal América y él iba al programa Intratables y yo al programa Animales Sueltos. Un día lo ví invitado a Animales Sueltos y por deferencia me acerqué, lo saludé, lo ubiqué en una silla, le di un cortado o un vaso de agua. Le conté a Alejandro Fantino, el conductor, que era un economista que sabía mucho de análisis matemático y que era un intelectual. Pero no lo seguí a Javier”.

Sobre su llegada al Gobierno, dijo que “primero tuve reuniones con los jóvenes del equipo” y que al asesor Santiago Caputo “le llevé mis trabajos sobre el libertarianismo en materia jurídica y respeto a la Constitución. Tengo más de diez libros escritos, soy decano en una universidad y profesor titular en varias universidades. Les dije: ‘Miren, todo lo que dice Javier, yo ya lo dije antes’”.

Derechos humanos, afuera del nombre del Ministerio

Cúneo Libarona dijo además que nunca estuvo afiliado a un partido y que “siempre fui liberal por respeto a los derechos humanos”. En tal sentido, explicó por qué ahora ya no es más el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sino de Justicia, a secas.

“Creo que los derechos humanos están dentro de la palabra justicia. Los englobó. Los derechos humanos son mucho más que los desaparecidos, el terrorismo de Estado, el terrorismo. Derechos humanos es el pobre señor que va al parque, quiere leer y rezar y por el celular le cortan el pecho. Derechos humanos es una pobre señora que la engañan, le entran a la casa y le llevan la plata”, detalló. Y remarcó que “nuestra política general va a estar orientada hacia la víctima. Hay que proteger a la víctima, darle soporte psicológico, material, legal, ayuda”.

Protocolo antipiquetes

Sobre el manejo de las manifestaciones en la calle en base al protocolo de Patricia Bullrich, aseguró que “la protesta social es un derecho, pero cortar la calle es un delito. La ministra acaba de presentar un protocolo que es muy claro en ese sentido. Antes nadie actuaba. Ahora vamos a actuar”.

Las causas judiciales que enfrenta CFK

Consultado sobre las causas judiciales que enfrenta Cristina Fernández de Kirchner, sobre si hay pruebas contra ella, afirmó que “en algunas sí, otras no” y no ahondó “porque no las he leído, las conozco de los diarios y de algunos fallos que por cuestiones académicas he leído”.

Juicio político a la Corte Suprema

En otro pasaje, calificó como “barbaridad” el juicio político a la Corte Suprema. “Nadie puede ser juzgado por su opinión en un fallo. Y luego no han encontrado fundamentos”. Sobre la vacante en el máximo tribunal, aseguró que quien se postule “tiene que ser una persona que sepa derecho y que tenga el equilibrio, la experiencia y la calle necesaria para cumplir esa tarea”. Adelantó que será una mujer “joven para que esté muchos años en la Corte. Que sepa Derecho, que sea armónica, justa, apolítica, apartidaria. Falta una penalista porque en la Corte tenemos un gran constitucionalista, un gran estratega general, un gran estadista, un gran civilista. No falta un gran penalista. Sueño que venga del Poder Judicial y no puede ser amiga mía”.

Cúneo adelantó que en la próxima semana “me meto” con el Registro automotor, algo que consideró “tremendo” y adelantó que “vienen épocas dificilísimas en materia de economía, pero van a tener enfrente gente honesta que va a hacer un sacrificio enorme por sacar la patria adelante”. Como gesto de buena voluntad dijo que pasará fin de año en su casa de Punta del Este donde veranea “hace 35 años” porque “hay gente que pasa pobreza y tengo que dar un ejemplo. No puedo estar paseando en la playa con una tabla de surf mientras la gente pasa pobreza”.