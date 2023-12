por Elena Llorente



Desde Roma

El Papa Francisco cumplió este domingo 87 años y fue saludado por miembros de la Iglesia, políticos italianos y cientos de familias y niños que en el aula Paulo VI y luego en la Plaza de San Pedro, le gritaban “feliz cumpleaños” y abrían hermosos cartelones de colores en los que les deseaban en italiano “Buon compleanno Papa Francesco”. Los chicos de la Plaza de San Pedro levantaban en sus manos además figuritas de sus pesebres, para que el Papa las bendijera.

Pese a estar acostumbrado a festejar su cumpleaños de modo muy reservado, por segunda vez el Dispensario Pediátrico Santa Marta del Vaticano le organizó, en la sala Paulo VI, una fiesta con voluntarios, más de 200 familias y niños ahí asistidos. La celebración comenzó a las 10 de la mañana y se lo vio a Francisco abrazado por los niños y contento. Pero no terminó así. A un cierto punto de la fiesta apareció una torta de cumpleaños inmensa, que en la superficie llevaba un dibujo del Papa con los niños y una velita. Hubo cantos y bailes de los chicos y un breve espectáculo de circo.

También recibió numerosos saludos del mundo político, entre ellos del presidente de Italia Sergio Mattarella, y de la primera ministra derechista Giorgia Meloni. Mattarella señaló en su mensaje que "en un mundo en el que, lamentablemente, a los conflictos que nunca duermen se añaden nuevas rivalidades, su incesante acción pastoral continúa recordando a todos la necesidad de construir soluciones que restablezcan la paz, poniendo a la persona - con su dignidad inalienable - en el centro de la acción de la comunidad internacional”. Meloni en un breve mensaje destacó: “Gracias por su alto magisterio como guía de la Iglesia y por su importante compromiso por la paz”.

Migrantes y paz

Según la Gendarmería vaticana, unas 22.000 personas asistieron este domingo al Angelus que normalmente el Papa reza a medio día desde una ventana del palacio apostólico que da hacia la Plaza de San Pedro. El Papa argentino citó en esa ocasión al cardenal Eduardo Pironio, que fue beatificado el sábado en el santuario de Nuestra Señora de Luján de Buenos Aires. “Fue un pastor humilde, testigo de la esperanza y defensor de los pobres”, dijo Francisco.



Y una vez más recordó a los migrantes que sufren o mueren en su intento por una vida mejor, atravesando lugares peligrosos donde son maltratados y robados, como la selva del Darién, entre Colombia y Panamá. Francisco pidió “un esfuerzo conjunto de los países interesados pero también de la comunidad internacional” para que una realidad como esa no quede en el silencio y se dé “juntos una respuesta humanitaria”.

Y hablando de guerras recordó a Palestina, Israel, Ucrania y otras guerras repartidas por el mundo, e insistió en pedir “que se abran caminos de paz”. “Sigo recibiendo noticias de Gaza muy graves y dolorosas. Civiles que son objeto de bombardeos y disparos -dijo Francisco-. Y esto sucedió incluso en un complejo parroquial de la Santa Familia donde no hay terroristas, solo familias, niños, personas enfermas y monjas. Una madre y su hija murieron allí”.

Las guerras lo tienen muy preocupado a Francisco. Insiste por la paz en cada uno de sus mensajes. En ocasión del Día Mundial de los Pobres en noviembre, por ejemplo, había dicho: "La paz es posible, se necesita buena voluntad. La paz es posible, no nos resignemos a la guerra. Y no olvidemos que la guerra es siempre, siempre, una derrota. Sólo los fabricantes de armas ganan". Incluso había ofrecido la mediación vaticana en la guerra Rusia-Ucrania, enviando como mediador al cardenal Matteo Zuppi. Pero no se consiguieron muchos resultados.

En los últimos años

En los últimos diez años, es decir los años de su pontificado, Francisco escribió entre otros documentos, tres encíclicas, siete exhortaciones apostólicas, decenas de mensajes, entre ellos los Urbi et Orbi (a la ciudad y al mundo) de Pascua y de Navidad en los que hace un balance socio- político del mundo.

Los pobres, el clima y las guerras están muy presentes en todos ellos. Pero también varias importantes reformas hechas en la Santa Sede a nivel económico y para mejorar la transparencia financiera, otras referidas a cambios a nivel de justicia y de las normas penales, y también al acceso de las mujeres a ciertos sectores.

Y muchos de esos pensamientos además de las decisiones, han generado no pocos opositores al Pontífice, sobre todo en algunas conferencias episcopales más conservadoras como por ejemplo la de Estados Unidos. Pero él no parece hacerse demasiado problema por eso y va adelante.

En estos diez años ha hecho 45 viajes al exterior aparte de otros en Italia. Pero nunca viajó a Argentina aunque en algunas entrevistas recientes dijo que lo tiene presente.

La salud del Papa

Es cierto que su salud le ha presentado varios problemas últimamente, algunos resfríos e inflamación pulmonar por lo que tuvo que ser internado en el Policlínico Gemelli (del Vaticano) para controles y donde había estado ya internado el año pasado por una pulmonía. Hay que recordar que cuando era joven por un problema respiratorio le tuvieron que sacar un lóbulo pulmonar, lo que lo ha hecho más sensible a complicaciones. También fue operado en el Gemelli dos veces en los últimos años, una vez al colon y otra al estómago. Tiene además problemas en la rodilla que no le permiten caminar ni estar de pie mucho tiempo.

Así y todo, en declaraciones a la prensa ha dicho que por ahora no tiene programado renunciar a su cargo, aunque algunos lo catalogan como un “inconsciente” porque quiere moverse y hacer cosas todo el tiempo, pese a su estado de salud.

Actividades programadas

El Vaticano, y también la ciudad de Roma, están muy empeñados en preparar el Jubileo mundial que se celebrará en 2025. Y esto supone la preparación de encuentros, de mensajes, de debates sobre los que el Papa deberá dar su visto bueno.

En cuanto a los viajes, tiene programada una visita a Bélgica en los próximos meses, otra a Polinesia y al parecer está pensando en Argentina.

De todas maneras, dada su edad y los problemas de salud que se le presentan a menudo, no está dicho que pueda hacerlos. Precisamente por eso tuvo que anular recientemente su viaje a Dubai, donde tenía programado asistir a la Cop28, el encuentro multinacional donde se discutió sobre el cambio climático.

Francisco siempre fue muy sensible al cambio climático. Este año incluso difundió una Exhortación Apostólica sobre la crisis climática, en octubre, denunciando la “debilidad de la política internacional" en este ámbito. "El impacto del cambio climático será desastroso, hay que actuar ya", subrayó.

Jorge Mario Bergoglio

Nacido en Buenos Aires en 1936, en el seno de una familia emigrada del Piamonte (región del norte de Italia). Su padre era un contador de la empresa de ferrocarriles, mientras su madre era ama de casa y se ocupaba de la educación de sus cinco hijos.

Jorge Mario Bergoglio se diplomó como técnico químico pero luego se dedicó al sacerdocio. El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote, después de haber hecho el noviciado en la Compañía de Jesús, es decir los jesuitas. Fue profesor de varias universidades católicas y fue a varios países, como Chile y Alemania, para perfeccionar sus estudios.

El 27 de junio de 1992 recibió la ordenación episcopal luego de que el papa Juan Pablo II lo nombrara obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. Desde 1998 fue arzobispo de Buenos Aires y en 2001 fue creado cardenal por Juan Pablo II. Desde ese momento fue parte de distintas congregaciones vaticanas como el Consejo Pontificio para la Familia y la Comisión Pontifica para América Latina. Fue elegido Papa el 13 de marzo de 2013, luego de que Benedicto XVI renunció a su cargo.

