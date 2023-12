La megadevaluación de Milei es la más impresionante de los últimos 50 años. No hay registro estadístico en este período de un aumento deliberado del tipo de cambio oficial de casi 120 por ciento en un solo día. Es de una brutalidad impactante en la administración de la cuestión económica no sólo por la magnitud del ajuste cambiario, sino porque no ha habido ni una sola medida compensatoria para los ingresos de la población.



El Caputazo de la megadevaluación de Milei