A la primera reunión que los gobernadores tendrán este martes con el presidente Javier Milei en Casa Rosada, los mandatarios provinciales llevarán diversas demandas. Entre las más importantes se encuentra el pedido de algún mecanismo que compense el agujero que generó en las cuentas provinciales la eliminación del Impuesto a las Ganancias. Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que de manera "provisoria" volverían a poner en vigencia el cobro del tributo, la gran mayoría de los gobernadores reclama que el mecanismo de compensación sea otro y están molestos porque Caputo dijo que el impuesto regresaría por un pedido de ellos. Otro de los planteos apuntará a tener más precisiones sobre el resto de medidas del paquete de proyectos en el que trabaja Caputo y que esta semana el Gobierno enviaría al Congreso. Milei, al no tener ningún gobernador propio, necesitará tejer alianzas y un buen vínculo con los mandatarios provinciales si quiere que los legisladores que responden a ellos acompañen las iniciativas de La Libertad Avanza en el Congreso.

El que estuvo encargado de organizar el encuentro, y que también participará de la reunión, es el ministro del Interior, Guillermo Francos. El funcionario viene siendo el nexo del gobierno nacional con las provincias, incluso antes de que Milei asuma la Presidencia. A su cartera, sin embargo, Milei le quitó la posibilidad de repartir los Aportes Nacionales del Tesoro (ATN) y se los asignó a la de Economía, que conduce Luis Caputo. Ese gesto del líder de La Libertad Avanza fue leído como una mala noticia en la mayoría de las gobernaciones, entre ellas en la de Provincia de Buenos Aires, que venía teniendo buen diálogo y relación con Francos.

Justamente fue con dinero de los ATN que el exministro de Economía Sergio Massa permitió -tras dos reuniones que tuvo con los gobernadores antes del traspaso presidencial- compensar el dinero que faltó a las provincias por la eliminación de Ganancias, para que pudieran pagar los sueldos y aguinaldos en diciembre. Los gobernadores siguen pujando para resolver ese problema de forma permanente.

En un principio -cuando la mayoría de ellos apoyó la quita del Impuesto a las Ganancias- el acuerdo al que habían llegado con Massa era que la falta de fondos sería compensada con la coparticipación de parte del impuesto al Cheque y del Impuesto País. Al perder las elecciones, el FdT no avanzó en ese sentido y comenzó la desesperación por parte de los gobernadores.

Fue por esa razón que, antes del 10 de diciembre, los líderes provinciales tuvieron dos reuniones: una el 29 de noviembre -primero en el BaPro con Francos y luego en el Ministerio de Economía con Massa- y al día siguiente otra solo con Massa, en la que definieron el mecanismo de pago con ATN para salir de la urgencia. Allí también acordaron, mediante un escrito que llevó el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y que fue consensuado con los gobernadores peronistas, que el PEN enviaría un proyecto de ley al Congreso para que la compensación se haciera con la coparticipación del 50 por ciento del impuesto al Cheque.

Una vez que asumió Milei, el Gobierno anunció las primeras medidas y, tras idas y vueltas, resolvió pedir al Congreso la anulación del alivio en Ganancias recién aprobado con el voto positivo de LLA. Los funcionarios de Milei remarcaron que ese era un pedido de los gobernadores y las declaraciones enfurecieron a varios líderes provinciales.

Los planteos



El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, indicó que los mandatarios no pidieron restituir ese impuesto sino "sustituir o compensar" los fondos coparticipables y recordó los proyectos que ya se presentaron al respecto. "Más allá de la violenta devaluación que se produjo a poco tiempo de asumir Milei, hubo una pérdida de recursos para las provincias derivada de lo que votó el Congreso de la cuarta categoría de Ganancias". Esa merma, dijo, significa el 7 por ciento de los recursos coparticipables. El pedido por una compensación, explicó Kicillof, "terminó en un proyecto de ley, con la firma de 22 gobernadores, que ya presentaron varios senadores. Eso es lo que está en la mesa".

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se sumó a Kicillof y afirmó que no está de acuerdo con la restitución de impuesto. "Nuestra posición es muy clara: se tardó 100 años en derogar ese impuesto y no estamos de acuerdo en que se vuelva a imponer", remarcó. Además, expresó que para él la solución es compensar "vía coparticipación del impuesto al Cheque o con la coparticipación de retenciones en el caso que hubiera o con el impuesto País". "Lo que se difunde es información extraoficial. No vamos a tomar definiciones mientras no haya información oficial de un proyecto de ley. Queremos ser precavidos hasta que veamos lo que esté redactado", concluyó.



Más allá de este tema, los gobernadores también pedirán detalles sobre qué pasará con la obra pública. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reclamará que Nación continúe financiando el déficit de la caja de Jubilaciones; que se sostengan las transferencias por programas educativos y también las obras públicas de alto impacto en marcha en su provincia. Su par de Córdoba, Martín Llaryora, según comentaron desde esa provincia, llevará a la reunión la agenda de reclamos de su antecesor, Juan Schiaretti. Entre los pedidos estará el reclamo por el pago de la deuda que Anses mantiene con la caja de jubilaciones de la provincia para cubrir el déficit, cuyo compromiso está vigente mediante convenio para el giro automático mensual de esos recursos. La provincia también reclama fondos para obras públicas.

Marcelo Orrego, de San Juan, fue el más directo. Dijo que su distrito es, al menos, "80 por ciento Nación-dependiente". "Los sanjuaninos solo recaudamos el 14 por ciento de lo que utilizamos. Todo lo que sucede en Nación es muy importante para nosotros", resumió.



Otro de los pedidos, además de reclamar que se sostenga la quita de retenciones a las economías regionales, será por asistencia frente al temporal que algunas provincias sufrieron este fin de semana. El gobernador de Entre Ríos, Frigerio, adelantó: "Vamos a pedirle al gobierno nacional asistencia a través de un ATN, habida cuenta de que claramente esa herramienta está diseñada para casos como este temporal, con efectos devastadores".

Otro dirigente que también formará parte de la reunión del martes es el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Él no estuvo en la reunión que Francos sostuvo el viernes de la semana pasada en Casa Rosada con un grupo de gobernadores radicales y otros que se sumaron por Zoom, pero sí tuvo un encuentro con el ministro del Interior este lunes, en la sede del GCBA.