Los gobernadores peronistas, tras la reunión que tuvieron con sus pares de otros partidos y con el presidente Javier Milei, expresaron su desacuerdo con la restauración del Impuesto a las Ganancias, resuelta por el gobierno nacional. Para compensar el agujero que les generó en sus cuentas la quita del tributo, proponen un proyecto de ley que coparticipe el 70 por ciento del impuesto al Cheque. Sin embargo, esta posibilidad enfrenta varios problemas. El primero y principal es que el peronismo esta vez no contaría con el apoyo de otros gobernadores que sí habían firmado el proyecto a principios de diciembre, al presentárselo al entonces ministro de Economía, Sergio Massa. En diálogo con Página/12, después de la reunión en Casa Rosada, uno de los principales referentes de los gobernadores de Juntos por el Cambio dijo que aquel escrito que habían elaborado y firmado con mandatarios peronistas "quedó antiguo", y que, si bien les falta conocer qué otras medidas contendrá el paquete de leyes que LLA enviará al Congreso, acompañarían la vuelta de Ganancias.

"Consideramos que la reversión del Impuesto a las Ganancias no sería el camino adecuado, ya que afecta derechos de los trabajadores y por eso seguiremos insistiendo en la búsqueda de otras herramientas de compensación, como lo es la coparticipación del impuesto al cheque", señalaron en una declaración que difundió el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, con los nombres de sus pares de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Catamarca, Raúl Jalil; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Formosa, Gildo Insfrán; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de La Rioja, Ricardo Quintela; y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Algunos de los gobernadores de JxC que el 30 de noviembre estaban de acuerdo con esa postura y que, en esa línea, habían presentado un proyecto para coparticipar el impuesto al Cheque, cambiaron de idea. "Ese acuerdo que tuvimos es un poco viejo", remarca uno de ellos y aclara que en aquel momento "no había ninguna señal de que alguien podía plantear la marcha atrás sobre el impuesto en la cuarta categoría". Al contrario de lo que expresaron los peronistas en el comunicado, estos gobernadores opinan que "no hay margen de que el Gobierno pierda recursos".

En línea con La Libertad Avanza, desde el bloque de mandatarios de JxC argumentan que, si sale una ley como la que propone el peronismo, el Gobierno la vetaría. En el caso hipotético de que el proyecto de coparticipación del impuesto al Cheque se pudiera convertir en ley -dicen- el Gobierno no solo perdería "casi medio punto del producto", sino que, además, "perdería también la posibilidad de ganar medio punto más", por el ingreso que le generaría restituir el Impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría. "Ahí tenés un punto del producto. Para los 5 puntos que quiere bajar de déficit el Gobierno es innegociable para ellos restituir Ganancias", sostienen los gobernadores que acompañarían la vuelta del impuesto.

El primer problema que enfrenta el proyecto que propone el peronismo -más allá de la posibilidad de no contar con la adhesión del resto de los gobernadores- es que no se podría presentar en el Congreso hasta después del 1º de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias. Hoy el Congreso está en receso y, en caso de que Milei convoque a sesiones extraordinarias, sólo se podrán tratar los proyectos que envíe el Ejecutivo. Existe la posibilidad, sin embargo, de que mediante consensos muy amplios los legisladores puedan extender las sesiones ordinarias y los gobernadores lo puedan presentar, pero desde JxC no estarían dispuestos a negociar y llegar a esos acuerdos.

"Hay una manera de pedir ordinarias por parte de legisladores y legisladoras, pero eso requiere de mucho consenso. Si los gobernadores quieren podemos hacer una extensión del período ordinario y tratar lo que ellos quieren. Pero hay que ver si lo quieren hacer", expresó una de las espadas peronistas del Senado. En el bloque de UxP dudan que Milei logre los votos necesarios para dar marcha atrás con la eliminación de Ganancias. "¿Algún gobernador tiene ganas de defender el ajuste? Lo dudo", opinan.



Más allá de lo que dicen las figuras más importantes de los gobernadores de JxC, también habrá que observar qué hacen otros líderes provinciales como los patagónicos Ignacio “Nacho” Torres, de Chubut, y su par de Santa Cruz, Claudio Vidal. Antes de ingresar a la reunión en la Rosada, ambos se manifestaron en contra de que vuelva el impuesto. En las dos provincias son muchos los trabajadores -por ejemplo, petroleros- que fueron beneficiados con la quita de Ganancias impulsada por Massa. El costo político que tendrían por acompañar el regreso del impuesto sería altísimo.

El lunes también se había pronunciado en contra de restaurar el tributo el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. "Nuestra posición es muy clara: se tardó 100 años en derogar ese impuesto y no estamos de acuerdo en que se vuelva a imponer", dijo. Ninguno de ellos -ni Torres, ni Vidal ni Weretilneck- hizo declaraciones tras el encuentro en Casa Rosada, pero tampoco firmaron el comunicado con los mandatarios peronistas. Restará esperar a la votación en el Congreso para ver qué hacen los legisladores que responden a cada uno de ellos.