Megadeth agregó una segunda fecha para el 14 de abril en el Movistar Arena, del barrio porteño de Villa Crespo, tras agotar localidades en pocos minutos para su anunciado show del 13 de abril. Las entradas para la nueva presentación de la banda estadounidense de heavy metal en Argentina estarán disponibles desde las 16 de este miércoles en la página oficial del estadio.

Para comprar los tickets, los fans deberán estar registrados con un correo electrónico y datos personales. Los precios oscilan entre los $39.000 y los $72.000 más el costo del servicio (Campo Delantero $72,000; Campo Trasero $55,000; Plateas de $39,000 a $70,000).

Según precisaron en su comunicado, también lanzarán "paquetes VIP de Megadeth, que incluyen preguntas y respuestas VIP, y encuentros y saludos con los miembros de la banda".

Por su parte, el líder de la emblemática banda de heavy metal, Dave Mustaine, reveló una gran noticia para los fans argentinos: "¡También estamos planeando una gran sorpresa donde comenzó 'Aguante Megadeth' en Buenos Aires! Así que… si puedes, ¡NO TE PIERDAS ESE ESPECTÁCULO!".

Además de tocar en Buenos Aires, Megadeth pasará por Lima (Perú), Santiago (Chile), Montevideo (Uruguay), Asunción (Paraguay), Sao Paulo (Brasil), Bogotá (Colombia), San Salvador (El Salvador), Ciudad de México (México), Monterrey (México).



La fecha en la Argentina marcará el 30 aniversario desde la primera presentación del grupo en el país, que sucedió el 2 de diciembre de 1994 en el estadio Obras Sanitarias, donde también, durante el tema "Symphony of Destruction", surgió el célebre cántico "Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth" que entona el público en sus conciertos.

La actual gira de la banda fue impulsada por el lanzamiento en septiembre de 2022 del disco The Sick, The Dying...And Dead!, el primero desde 2016, publicado una vez que Mustaine logró superar un cáncer de garganta diagnosticado en 2019.

Megadeth se formó en 1983 en Los Ángeles, California, por impulso de Mustaine, después de su salida de Metallica, donde ocupaba el puesto de primer guitarrista. A lo largo de su carrera, entre otros álbumes, se destacan Killing Is My Business... and Business Is Good, So Far, So Good... So What, Rust in Peace, Countdown to Extinction, Cryptic Writings, Risk, Thirt3en y Super Collider.



