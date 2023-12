Este lunes comenzó la preventa de entradas para el show que la legendaria banda de rock metal Megadeth dará el próximo 13 de abril de 2024 en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco de su gira "Crush the World Tour".

Las entradas pueden adquirirse desde la web del Movistar Arena, con precios que oscilan entre los $39.000 y los $72.000 más el costo del servicio (Campo Delantero $72,000; Campo Trasero $55,000; Plateas de $39,000 a $70,000). Este lunes podrán acceder a la preventa los miembros del club de fans mientras que la venta general se habilita este martes 19 de diciembre, desde la 1 am.

"América Latina... Estamos listos para hacer un regreso triunfal a uno de nuestros lugares favoritos para jugar. #CrushTheWorldTour Latinoamérica 2024 viene en camino esta primavera", escribió la banda en Instagram al anunciar las fechas de sus 10 conciertos en Latinoamérica.



Además de Buenos Aires pasarán por Lima (Perú), Santiago (Chile), Montevideo (Uruguay), Asunción (Paraguay), Sao Paulo (Brasil), Bogotá (Colombia), San Salvador (El Salvador), Ciudad de México (México), Monterrey (México).

Aguante Megadeth

En 2024 se cumplen 30 años de la primera presentación en el país, el 2 de diciembre de 1994 en Obras Sanitarias, donde surgió el célebre cántico "Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth" que entona el público en sus conciertos y surgió en aquel primer show durante el tema Symphony of Destruction, y que el propio Dave Mustaine, cantante y guitarrista de la banda destacó al anunciarse el show, y remite al

“Abril de 2024 Megadeth regresa a Sudamérica para apoyar nuestro último disco, The Sick, The Dying, And The Dead!, y siempre me emociono porque hay algo realmente diferente en Sudamérica. No sé qué es... pero sea lo que sea, lo obtienen de forma natural”, sostuvo.



Y agregó: “También estamos planeando una gran sorpresa en el lugar donde aparecerá "Aguante Megadeth". ¡Todo empezó en Buenos Aires también! Así que... si puedes, ¡NO TE PIERDAS ESE ESPECTÁCULO!”.

Megadeth se formó en 1983 en Los Ángeles, California, por impulso de Mustaine, después de su salida de Metallica, donde ocupaba el puesto de primer guitarrista. A lo largo de su carrera, entre otros álbumes, se destacan "Killing Is My Business... and Business Is Good", "So Far, So Good... So What", "Rust in Peace", "Countdown to Extinction", "Cryptic Writings", "Risk", "Thirt3en" y "Super Collider".

El año pasado, el grupo que completan Kiko Loureiro, James Lomenzo y Dirk Verbeuren presentó el disco The Sick, The Dying and The Dead -el primero desde 2016- grabado luego del cáncer de garganta que afectó a Mustaine.