El presidente Javier Milei consideró durante su gira por Madrid que la aprobación de la Ley Bases que está en debate en el Senado "más tarde o más temprano va a salir" y el llamado Pacto podría ser "en junio o julio" descartando el 25 de Mayo como la fecha prefijada. Milei resaltó la necesidad de reducir la ansiedad en torno al Pacto de Mayo, afirmando que "la gente le pone mucha ansiedad y mucha carga a las cosas".

"¿A qué Pacto vamos a ir si no tenemos todavía aprobada la Ley Bases? Ahora, la Ley más tarde o más temprano va a salir; las 3.000 reformas estructurales que tenemos todavía en la gatera también van a salir", se entusiasmó el presidente.

El Pacto de Mayo, según Milei, está diseñado para establecer un conjunto de reglas de gobernabilidad que promuevan una economía sana. Sin embargo, señaló que la aprobación de la Ley Bases es crucial para avanzar con el pacto: "Ahora, si la Ley Bases no está aprobada entonces ahí tenés un problema. ¿A qué Pacto vamos a ir si no tenemos todavía aprobada la Ley Bases?", preguntó.

Cristina Kirchner y Mauricio Macri

No obstante, en el hipotético escenario de que el Pacto se confirme, el mandatario dijo que no descarta la posibilidad de invitar a los ex mandatarios nacionales Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

Milei indicó que la decisión de invitar a estos ex jefes de Estado "estará sujeta a discusión", dejando abierta la puerta para futuras deliberaciones.

La candidatura de Karina Milei

Con respecto a la eventual candidatura de Karina Milei para las elecciones de 2025 es parte de las conjeturas y el Presidente respondió ante la consulta: "Ella está teniendo un rol muy destacado. Es una de las partes del triángulo de hierro, pero la veo más motivada en trabajar y en armar esa estructura, que le podamos dejar al país las bases para que sea una potencia mundial".

La intención de ir por un nuevo mandato

En tanto, Milei confirmó su intención de competir por la reelección en 2027, siempre y cuando los resultados de su primer mandato sean positivos.

Según Milei, su campaña por un nuevo mandato será si tuvo resultados positivos en los tres pilares fundamentales que identificó: domar la inflación, lograr la recuperación económica y combatir la inseguridad.

El mayor ajuste de la historia de la humanidad

El mandatario entró al acto de Vox en Madrid con su típico grito de “Viva la libertad carajo”, y continuó cantando al ritmo de Panic Show, la canción de La Renga: “Hola a todos, yo soy el león… lloran los zurdos”.

Desde el estrado en ese acto de la ultaderecha española, destacó que en Argentina "estamos haciendo el ajuste más grande y abrupto de la historia humana y para el espanto de todo el zurderío, la sociedad nos sigue apoyando con la misma condición que el 10 de diciembre".