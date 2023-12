Las entradas para el show que realizarán los Jonas Brothers en Buenos Aires el 25 de abril de 2024 salieron a la venta este viernes en la página oficial del Estadio Movistar Arena, a valores que escalan desde los $45.000 hasta los $85.000 (sin contar con el gasto por servicios).

La boyband estadounidense conformada por los hermanos Kevin, Joe y Nick Jonas regresará al país por tercera vez y después de 10 años en el marco de su gira "The Tour: Five Albums. One Night".

Para adquirir las localidades, los usuarios deberán estar registrados con una cuenta en el sitio web del Movistar Arena. La ticketeadora advierte que se pueden comprar hasta cuatro entradas por transacción con todos los medios de pago y en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express.

Los Jonas Brothers regresan a la Argentina en abril de 2024. (Imagen: Instagram/@dfentertainment)

El grupo conformado por tres hermanos fue una de las grandes revelaciones de mediados de la década de los 2000, cuando la banda saltó a la fama con su cover de "Year 3000″, además de sus inolvidables lanzamientos propios, como "S.O.S" y "When You Look Me In The Eyes".

Asimismo, los hermanos también ganaron gran notoriedad como estrellas de Disney, al participar de las películas de Camp Rock. Gracias a su popularidad, les fue otorgado su propio programa en ese canal, titulado Jonas.

En los últimos años, se mantuvieron separados y apuntaron a sus propios proyectos en solitario: Nick lanzó tres álbumes, mientras que Joe formó la banda DNCE, hasta que en 2019, volvieron a juntarse para su primer sencillo en seis años, "Sucker".

La exitosa agrupación vino al país en otras dos oportunidades: la primera fue en 2009, cuando ya eran todo un éxito a nivel internacional, en el estadio River Plate ante 48.000 espectadores.

Mientras que la segunda fue en 2013, ocasión en que dieron dos shows en el Estadio Ferro Carril Oeste y en el Parque Sarmiento de Córdoba.