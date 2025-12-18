Omitir para ir al contenido principal
PortadaSalta|12

Federico Mangione: “Voy a hacer cumplir la Ley”

La provincia hizo 11 denuncias por incumplimiento del calendario de vacunas

Ayer mismo un juez le ordenó al padre y a la madre de una un bebé cumplir con la vacunación obligatoria.

Laura Urbano
Por Laura Urbano
Los padres no querían vacunarla
Buscan optimizar al máximo la inmunización La Justicia intervino en el caso de una beba (prensa)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Los padres no querían vacunarla

Federico Mangione: “Voy a hacer cumplir la Ley”

La provincia hizo 11 denuncias por incumplimiento del calendario de vacunas

Por Laura Urbano

Acuerdos, fondos y gobernabilidad

Siete votos salteños para el Presupuesto 2026, con ATN como telón de fondo

Por Maira López
El pago se haría en dos cuotas

La compensación docente transitoria no se pagará por al menos un mes

Estatales recibirán un bono de $200 mil en enero

Acotarán tiempos de pago y no habrá cobro de plus indebido

Renuevan el acuerdo después de 21 años

El IPS acordó un nuevo convenio con el Círculo Médico

Exclusivo para

“El Nobel de la Paz no puede usarse promocionar la guerra”

Assange denuncia a la Fundación Nobel

Foster Gillett y Guillermo Tofoni, imputados

Una mala para dos amigos de las SAD

Venezuela, Estados Unidos, Petroleo

En el marco de la escalada entre Caracas y Washington

El gobierno de Maduro dispuso una escolta militar a buques petroleros venezolanos

pobreza, desempleo

Cómo el plan oficial de gastos e ingresos le joroba la vida la gente.

El costo del ajuste, sobre la espalda de los más necesitados

Por Juan Garriga

El País

Debate caliente en Diputados

Media sanción para un Presupuesto que multiplica y profundiza el ajuste

Por Paula Marussich
Presentacion del libro "50 años Alejandro por siempre amor" de Taty Almeida

Presentación en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales

“Alejandro por siempre… amor”: El libro póstumo del hijo de Taty Almeida

Tuvo que pedir licencia sin goce de sueldo al Poder Judicial

Mogaburu no tuvo más remedio que abandonar los vicios de la casta

Por Luciana Bertoia

Se trata del represor José Ignacio Salvador

Confirman el procesamiento de uno de los jefes de la dirección de inteligencia de la Bonaerense

Por Luciana Bertoia

Economía

Los sectores de la economía real terminan un año para el olvido

Todos los indicadores cierran en negativo

Por Mara Pedrazzoli
pobreza, desempleo

Cómo el plan oficial de gastos e ingresos le joroba la vida la gente.

El costo del ajuste, sobre la espalda de los más necesitados

Por Juan Garriga
NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 17: Un paro que afecta tanto a vuelos nacionales como internacionales se desarrolla hoy, convocado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), el gremio de controladores aéreos. FOTO NA DANIEL VIDES

Afectó los vuelos nacionales entre las 8 y las 11 de este miércoles

Se cumplió el paro de controladores aéreos

FOTO ALEJANDRO LEIVA supermercado

San Luis, 3,8%, y Mendoza, 2,7% en noviembre

Cuyo, con inflación más alta

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Movilización a la casa provincial

Caso Arcoíris: la Justicia de La Rioja separó a la niña de su mamá

Investigan todas las hipótesis

Corrientes: encontraron a un soldado del Ejército sin vida

El Presupuesto 2026 propone un ajuste del 30 por ciento para los hospitales de la UBA

Golpe al corazón del sistema universitario

Por Juan Funes
Cierre aulas escuela publica de villa Urquiza

Un fin de año con reclamos en la educación primaria

La comunidad se opone al cierre de grados

Deportes

Foster Gillett y Guillermo Tofoni, imputados

Una mala para dos amigos de las SAD

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 17:PSG salió campeón de la Copa Intercontinental tras superar a Flamengo por penales 2-1 luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.FOTO NA:@PSG

El conjunto francés derrotó en la definición al Flamengo

Copa Intercontinental: el ruso Safonov atajó cuatro penales y le dio el título a PSG

Manchester City's Brazilian midfielder #26 Savinho (2R) celebrates scoring their second goal during the English League Cup quarter-final football match between Manchester City and Brentford at the Etihad stadium in Manchester, northwest England on December 17, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /

Sexta victoria al hilo

Copa de la Liga inglesa: ganó el City y sigue su racha positiva

El número 1 del mundo no continuará su vínculo con Juan Carlos Ferrero

La sorprendente ruptura de Alcaraz con el entrenador de toda su carrera