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Central recibe a Racing por los cuartos de final del Apertura
La ilusión canaya a un paso de la semifinal
El equipo de Almirón aspira a mantener el nivel del pasado fin de semana para vencer a un rival que atraviesa un momento de crisis.
13 de mayo de 2026 - 3:19
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Enzo Copetti y Alejo Veliz en práctica de Rosario Central
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