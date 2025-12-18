Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026, pero rechazó derogar el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad
A Milei se le aguó el festejo
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno sufrió un duro golpe con el rechaza al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.