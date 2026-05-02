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Economía

Impericia oficial para garantizar el GNL importado

Si falta gas, ya hay responsables

Fallida subasta para vender el GNL que se importe. Sin subsidio, ¿cuanto valdrá el gas en invierno?

Raúl Dellatorre
Por Raúl Dellatorre
Maria María Tettamanti
Maria María Tettamanti María Tettamanti, secretaria de Energía (Redes Sociales)

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