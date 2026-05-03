La crisis política se suma a las tensiones económicas y hay niveles inéditos de desconfianza en el Gobierno
El “riesgo Milei” invade los mercados
La consultora estrella de la City advierte sobre la revalorización de candidatos opositores y hasta especula con que los inversores podrían dejar de apostar por LLA ante el contexto de malaria social que derrumbó el consumo y la actividad. La disparatada estrategia para sostener a Adorni, la batalla con Rocca y las reuniones secretas de Bullrich y Macri.