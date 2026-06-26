Qué es el “doblete sísmico” que afectó a Venezuela

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This handout satellite image taken on June 26, 2026 by Vantor shows an overview of buildings, including some collapsed structures, in Maiquetia, La Guaira State, Venezuela, after twin earthquakes. The death toll from two powerful earthquakes that devastated Venezuela earlier this week rose to 920 on June 26, National Assembly President Jorge Rodriguez said. (Photo by Handout / Satellite image ©2026 Vantor / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Satellite image ©2026 Vantor " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

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