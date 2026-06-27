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Genocidio Armenio

El crimen después del crimen: racismo, negacionismo y la disputa por la memoria

En el marco del pasado 20 de junio, Día Mundial de los Refugiados, recordamos a quienes fueron obligados a abandonar su tierra por la persecución y la violencia. Más de un siglo después del Genocidio Armenio, la limpieza étnica y expulsión de la población armenia de Artsaj por parte de Azerbaiyán volvió a demostrar que el desarraigo forzado sigue siendo una de las consecuencias más dolorosas de la negación de los derechos de un pueblo.

Agustín Analian
Por Agustín Analian
Genocidio armenio Niños huérfanos esperando en la nieve para ingresar al "Orfanato de la Ciudad" en Alexandropol (actual Gyumri) en 1920. The Armenian Museum of America

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