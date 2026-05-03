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Sociedad

Un dispositivo hogareño que conversa con quienes viven solos

Una IA acompañante para adultos mayores solitarios

Creado en Mar del Plata, habla de muchos temas y hace compañía, recuerda tomar la medicación, facilita la conversación por Whatsapp y acorta la brecha digital entre jóvenes y adultos.

Ato es un dispositivo de asistencia personal basado en inteligencia artificial
Ato es un dispositivo de asistencia personal basado en inteligencia artificial. (Prensa -)

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