Peleados con la realidad

El presidente Javier Milei y su hermana Karina han sostenido al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pese a estar en el eje mediático y judicial

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ABRIL 29: El presidente Javier Milei y su hermana Karina han sostenido al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pese a estar en el eje mediático y judicial -a razón de las investigaciones de presunto enriquecimiento ilícito- por casi dos meses. Antes de iniciar la presentación del Informe de Gestión en la Cámara de Diputados, los miembros de la cúpula del Gobierno se reunieron en el despacho del presidente del recinto, Martín Menem, para sacar una foto y terminar de plasmar un apoyo rotundo al resto de los funcionarios.FOTO NA:@JMilei

(presidencia)