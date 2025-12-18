Omitir para ir al contenido principal
Dirigida por Éric Besnard
“Madame Violet”: maestra en un “infierno grande”
Por
Juan Pablo Cinelli
18 de diciembre de 2025 - 6:57
"Madame Violet" es tildada de "zurda" por los habitantes del pueblo.
(Gentileza -)
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 18 de diciembre
“Madame Violet”: maestra en un “infierno grande”
Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026, pero rechazó derogar el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad
A Milei se le aguó el festejo
Por
Paula Marussich
Federico Mangione: “Voy a hacer cumplir la Ley”
La provincia hizo 11 denuncias por incumplimiento del calendario de vacunas
Por
Laura Urbano
“El Nobel de la Paz no puede usarse promocionar la guerra”
Assange denuncia a la Fundación Nobel
Foster Gillett y Guillermo Tofoni, imputados
Una mala para dos amigos de las SAD
En el marco de la escalada entre Caracas y Washington
El gobierno de Maduro dispuso una escolta militar a buques petroleros venezolanos
Cómo el plan oficial de gastos e ingresos le joroba la vida la gente.
El costo del ajuste, sobre la espalda de los más necesitados
Por
Juan Garriga
Debate caliente en Diputados
Media sanción para un Presupuesto que multiplica y profundiza el ajuste
Por
Paula Marussich
Presentación en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales
“Alejandro por siempre… amor”: El libro póstumo del hijo de Taty Almeida
Tuvo que pedir licencia sin goce de sueldo al Poder Judicial
Mogaburu no tuvo más remedio que abandonar los vicios de la casta
Por
Luciana Bertoia
Los sectores de la economía real terminan un año para el olvido
Todos los indicadores cierran en negativo
Por
Mara Pedrazzoli
Afectó los vuelos nacionales entre las 8 y las 11 de este miércoles
Se cumplió el paro de controladores aéreos
San Luis, 3,8%, y Mendoza, 2,7% en noviembre
Cuyo, con inflación más alta
Por
Mara Pedrazzoli
Movilización a la casa provincial
Caso Arcoíris: la Justicia de La Rioja separó a la niña de su mamá
Investigan todas las hipótesis
Corrientes: encontraron a un soldado del Ejército sin vida
El Presupuesto 2026 propone un ajuste del 30 por ciento para los hospitales de la UBA
Golpe al corazón del sistema universitario
Por
Juan Funes
El conjunto francés derrotó en la definición al Flamengo
Copa Intercontinental: el ruso Safonov atajó cuatro penales y le dio el título a PSG
Sexta victoria al hilo
Copa de la Liga inglesa: ganó el City y sigue su racha positiva
El número 1 del mundo no continuará su vínculo con Juan Carlos Ferrero
La sorprendente ruptura de Alcaraz con el entrenador de toda su carrera