David Guetta regresa a la Argentina el 6 de enero de 2024 en el Movistar Arena. Pero eso no es todo, unos días antes, el multipremiado DJ se presentará en un impresionante escenario frente al mar en Punta del Este el 2 de enero de 2024.

Con más de 50 millones de discos vendidos y certificaciones de oro y platino, Guetta se presenta como uno de los artistas más exitosos de las últimas décadas. Su legado musical abarca generaciones, consolidándose como un ícono y pionero.



El productor francés, el jueves pasado, en la entrega de los premios Latin Grammys. (Foto: IG GUETTA)

El músico de 56 años viene de un 2023 en el que estrenó el single "Baby Don't Hurt Me", junto a las cantantes de pop Anne-Marie y Coi Leray, como seguimiento de su exitoso "I'm Good (Blue)", track con la participación de Bebe Rexha, que obtuvo nominaciones en los Grammy y los MTV Europe Music Awards.



Guetta, el maestro de la música electrónica, es conocido por sus colaboraciones con estrellas internacionales,como Sam Smith, Kim Petras, Coldplay y Dua Lipa. Su más reciente trabajo lo tiene como líder del proyecto Future Rave junto a Morten, con quien acaba de lanzar el esperado sencillo "Something To Hold On To". Y, por si fuera poco, está trabajando en nueva música para su proyecto underground Jack Back.

Dónde comprar las entradas para el show de David Guetta en Argentina

El viernes 24 de noviembre será la preventa de entradas para la única presentación de David Guetta en Buenos Aires, que será el próximo 6 de enero. Ese día sólo podrán acceder a los tickets los clientes de Banco Galicia con tarjeta Visa, con 20% de ahorro + 6 cuotas sin interés.

Las localidades se podrán comprar a través de la página oficial del Movistar Arena, el estadio de Villa Crespo, desde el 24 de noviembre a las 10 de la mañana. A partir del día siguiente, estarán disponibles para la venta general.

El galardonado DJ brindará días antes un espectáculo exclusivo frente al mar en Punta del Este el 2 de enero de 2024. La venta para su show en Uruguay ya está habilitada para aquellos que quieran disfrutar de su música electrónica en Punta del Este.

