El dj y productor francés David Guetta tocará en la ciudad uruguaya de Punta del Este el 2 de enero de 2024 para celebrar el año nuevo y para brindar un show único frente al mar en la Parada 6 de Playa Brava, anunció Fenix Entertainment.

La preventa de las entradas para el show estarán disponibles a partir del 13 de noviembre a las 10 para clientes de Santander UY y se consiguen en www.accesoya.com.uy. Una vez finalizada la preventa, el 16 de noviembre a las 10 comenzará la venta general con todos los medios de pago.

El precio de las localidades es de 4.860 pesos uruguayos para Campo VIP (equivalente a unos 42.644,85 pesos argentinos) y 3.240 pesos uruguayos para Campo general (es decir, unos 28.429,90 pesos argentinos).

David Guetta vuelve a Uruguay para dar un show a comienzos de 2024 en Punta del Este. (Imagen: Instagram @santander_uy

David Guetta se convirtió en uno de los Dj más importantes de los últimos tiempos, con más de 10 millones de streams, 50 millones de discos vendidos y múltiples certificaciones de oro y platino. Como un icono internacional, el artista se destaca como uno de los pioneros en la música electrónica.

Además, se consagró como ganador de 2 premios y 11 nominaciones a los Grammys y es el cuarto artista más reproducido en Spotify con más de 70 millones de oyentes mensuales.

Durante su carrera, David Guetta colaboró con músicos de primer nivel como Lady Gaga, Rihanna, Justin Bieber, Shakira, J Balvin, Usher, Black Eyed Peas, Snoop Dog, John Legend, Sia y Nicki Minaj, entre otros cantantes.

En 2023, David Guetta lanzó su nuevo éxito "Baby Don´t Hurt Me", en colaboración con Anne-Marie y Coi Leray. Este tema se consagró como #1 en Spotify alcanzando el mismo puesto que "I'm Good (Blue)", la canción que le dio al artista su undécima nominación a los Grammys.

Además, realizó remezclas para algunas de las estrellas más grandes del mundo, incluyendo a la realeza del pop Sam Smith & Kim Petras, Coldplay, Dua Lipa, Megan Thee Stallion y Kodak Black.

Un maestro creativo en diversos géneros, Guetta continúa fortaleciendo su proyecto Future Rave enfocado en la música underground junto a Morten; la pareja acaba de lanzar su esperado sencillo "Something To Hold On To". También está trabajando en nueva música para su alias underground Jack Back.