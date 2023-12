Durante la sesión ordinaria de este miércoles el Concejo Deliberante capitalino aprobó el incremento en el valor de la Unidad Tributaria que pasará de $83 a $200. Además, la ordenanza aprobada prevé la revisión de este valor de forma trimestral. En la oposición, concejales de Juntos por el Cambio criticaron la medida y la catalogaron de “impuestazo”, señalando que el actual intendente había realizado su campaña justamente con un discurso contrario al aumento de impuestos que golpeará los bolsillos de los y las vecinas de la ciudad. El oficialismo dijo que la recomposición es necesaria, en el marco del proceso inflacionario.

La Unidad Tributaria es una medida con la que se calcula el valor de determinados impuestos municipales, por ejemplo, el impuesto automotor, el inmobiliario, tasas generales de inmuebles, tasas de protección de seguridad, tasas de espectáculos y hasta el estacionamiento medido.

Como primer punto del orden del día se encontraba el proyecto de ordenanza remitido por las Secretarías de Legal y Técnica, a cargo de Miguel Núñez Najley, y de Hacienda a cargo de Facundo Furió. El texto propone establecer un conjunto de medidas que regirán la determinación de los distintos tributos municipales.

La concejala Malvina Gareca fue la vocera y encargada de explicar en el recinto algunos acuerdos establecidos al respecto de lo que la oposición definió como impuestazo pero que los y las concejales que apoyaron la medida señalaron como “una actualización de unidad tributaria”.

Gareca señaló que “esta actualización” le permitirá al municipio no quedar “atrasado”y llevar “adelante una gestión con muchos desafíos”. Destacó además la edila el “diálogo y el consenso” que lograron con las y los concejales para modificar algunos puntos, entre ellos señaló que “se buscó un mecanismo de actualización trimestral” y no bimestral. “Destacamos que cada uno de los pesos que van a las arcas del municipio van a ser observados”, señaló.

Para justificar este aumento en la recaudación municipal que afecta primariamente a las y los ciudadanos de la capital salteña Gareca aseguró que la actual gestión recibió un municipio con una deuda de más de 7 mil millones de pesos, abandono de los barrios, obras certificadas sin terminar, y grandes gastos en la obra en la céntrica plaza 9 de Julio.

El hilo se corta por lo más fino

La concejala Laura Jorge Saravia fue crítica al señalar que este aumento lo pagarán vecinas y vecinos de la ciudad: “Una vez más van a tener que ceder pagando este incremento muy elevado y tendrán que cruzar los dedos para ver si eso vuelve en obras”. Describió que el incremento representará un 140 por ciento. “Actualmente (la UT) es de 83 pesos, con el incremento que propone el municipio vamos a pasar a un valor de 200 pesos”, detalló.

La edila ejemplificó con el estacionamiento medido, que actualmente es de 1.8 “multiplicado por 83 nos da un valor de 150 pesos, con este incremento se va a tener que multiplicar por 200, lo que nos da un valor de 300 pesos, sin obviar que se va a actualizar, readecuar o como mejor le parezca la expresión cada tres meses”, señaló.

El edil Gonzalo Darío Nieva por su parte también criticó que el aumento recaiga sobre los bolsillos de vecinas y vecinos al votar en contra, “el actual intendente (Emiliano Durand) dijo que iba a reducir los impuestos a los salteños, no entiendo esta incoherencia, me da temor. Que el intendente imponga este impuestazo va a contramano de lo que necesita el vecino de la ciudad”, mencionó.

A su turno el concejal Pablo López apeló a una frase del propio intendente para expresar su oposición: “subir los impuestos en crisis es el error más grande que puede cometer un estado”.

El concejal reelecto de Juntos por el Cambio afirmó que su bloque no acompañó ni en junio ni en diciembre el impuestazo de la ahora ex intendenta Bettina Romero, y que se mantendría coherente en ese sentido: “No es una adecuación sino un impuestazo, las cosas por su nombre”, sostuvo al tiempo que recalcó que la postura de su bloque fue que más que tomar la inflación se debería haber tomado el aumento de los salarios. “Habíamos propuesto que se tome el índice de salarios y no la inflación, pero no se tomó en cuenta”, dijo.

Elicea Evangelina Sarapura, concejala que también votó en contra, manifestó que las vecinas y vecinos no no van a poder pagar el aumento: “El vecino va a tener que elegir si comer o pagar impuestos”.

La concejala Agustina Eichele también criticó el aumento y dijo que se estaba tomando de excusa la crisis para aumentar los impuestos: “No solo estamos hablando de un aumento del 140 inicial, sino que además vamos a hacer una readecuación del proyecto que mandó el Ejecutivo, sino que tomando la inflación vamos a tener que sumarle el 200 o 300 por ciento más”.

Al final la inciativa fue aprobada.

Otros proyectos

Otro de los proyectos de ordenanza que se trató en la sesión de ayer se refiere a los incumplimientos y penalidades de normas. El expediente también fue remitido por las mencionadas áreas municipales.

Por otra parte, las Secretarías de Legal y Técnica y de Hacienda también elaboraron y enviaron al Cuerpo Deliberativo para su análisis el expediente que prevé en sus apartados modificar la ordenanza N° 5.552, para modificar el Tribunal de Cuentas.

El opositor Pablo López lo cuestionó, porque actualmente se controlan todas las obras a partir de los 12 millones, mientras que con esta actualización se pasará a controlar a partir de los 30 millones. “Con el control no se economiza”, sostuvo.

En la sesión se trató también el proyecto que propone la creación de la Tasa de Servicios e Infraestructura Turística Municipal.