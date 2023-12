El fin de semana largo de Navidad contará con buenas condiciones climáticas en la Ciudad de Buenos Aires, aunque no se descartan posibles sorpresas. Si bien el Servicio Metereológico Nacional (SMN) pronostica una media de 28 grados para el 23, 24 y 25 de diciembre, en la Nochebuena podrían caer algunas gotas.

Según el pronóstico, el sábado 23 de diciembre se esperan 20º C y cielo parcialmente nublado por la mañana, y el termómetro subirá por la tarde hasta llegar a los 29º C. Si bien la presencia de nubes será notoria durante toda la jornada, acompañada de vientos del este, no hay previstas lluvias.

Ya para el domingo 24 de diciembre, en la víspera de Navidad, se espera un cielo mayormente nublado, con un ascenso de la temperatura por la tarde, llegando a los 29º C con aumento de la nubosidad y vientos moderados. La sorpresa podría llegar cerca de la medianoche, con la posibilidad de algunas lluvias aisladas, aunque nada que desbarate los planes.

Para el día de Navidad, el lunes 25 de diciembre, que además es feriado, el cielo se despejará levemente, brindando una jornada más agradable aunque ventosa. En la mañana, se espera nubosidad, y alrededor del mediodía, la llegada de vientos del sur hará descender la temperatura unos grados respecto al día anterior. El SMN pronostica así, para el día de Navidad, una mínima de 20° y una máxima de 26°.

