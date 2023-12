El diputado nacional por La Rioja Ricardo Herrera aseguró que desde el bloque de Unión por la Patria están dispuestos a "dar batalla" para que no se avasallen los derechos de los ciudadanos, tras el mega DNU firmado por Javier Milei.

Así lo explicó este jueves en AM750: "La democracia se acostó quebrada y hoy amaneció con la gente dispuesta a dar batalla en un lugar trascendental, como el Congreso de la Nación. No es casual que en la madrugada todavía había miles y miles de personas que reclamaban en el Congreso", expresó el legislador, ante la pregunta de La Mañana.

Para el diputado riojano, este epicentro para la protesta "no es casual". "En octubre hubo una gran mayoría que le dijo que no al presidente actual. Más del 70 por ciento estaba anoche ahí pidiéndonos que hagamos valer esa representación. Que no votaron todo esto que el día de ayer el Presidente dispuso", sentenció.



Por último, ante la pregunta de la posición que tendrán los demás bloques, Herrera se mostró confiado: "No hablé con otros bloques. Pero infiero, por las declaraciones que han tenido, que va a haber una posición contraria al DNU. Así lo han manifestado algunos diputados".