El vocal de la Comisión directiva del Club Atlético River Plate y presidente del Museo River, Rodrigo Daskal, analizó este jueves las modificaciones impuestas por el mega DNU del presidente Javier Milei respecto de la creación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino.

"Los clubes tienen más de un siglo cumpliendo una función contenedora y subsidiaria de la acción del Estado, prestando las instalaciones para que chicos y chicas hagan actividad física o prestando instalaciones para instalar vacunatorios. Es el lugar donde generaciones y generaciones de argentinos se formaron haciendo deporte y sociabilizando", manifestó Daskal en AM750.

En esa línea, el dirigente señaló que el decreto modifica la Ley del Deporte a través del artículo 19 bis y crea la figura de personas jurídicas constituidas como sociedades anónimas. Además, la denominación de "organizaciones civiles deportivas" es reemplazada en ese inciso por la categoría "organizaciones deportivas", permitiendo, de esa manera, la incorporación de la figura de la sociedad anónima al sistema institucional del deporte.

"El modelo tradicional se ha sostenido a lo largo del tiempo con idas y vueltas y tiene que ver con que, en la raíz del sistema asociativista, hay una lógica distinta a la del lucro en favor de personas que son dueñas", argumentó Daskal en diálogo con Aquí, allá y en todas partes.

Sobre este punto, advirtió que, dentro de las modificaciones empleadas en el DNU, se establece un período de un año para cambiar el estatuto de los clubes del fútbol argentino y adecuarlo a lo dispuesto por el Presidente.

Por último, aseguró que "el fútbol es la trinchera principal para evitar" que los clubes se privaticen y dejen de cumplir la función de contención, y que tanto la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como las distintas instituciones del fútbol argentino "tienen todo tipo de herramientas para realizar negocios en todos los planos".

"Con esto no digo que no deba modernizarse el fútbol ni que la AFA no tenga que cambiar muchas cosas", concluyó el dirigente riverplatense.